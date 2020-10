Z cyklistického šampiona obyčejným domestikem. Froome se snaží o návrat, hájí ho i Wiggins

Čtyřikrát ovládl Tour, dvakrát Vueltu, jednou Giro. V květnu 2018 držel najednou všechny tři trůny závodů Grand Tour. Téhož roku v červenci ještě dojel na Tour třetí.

A od té doby nic. Žádný třítýdenní závod. Až zase nyní.

A v úplně jiné roli.

„Fantom jménem Chris Froome,“ charakterizuje jeho dosavadní působení ve Španělsku francouzský list Le Monde. Kdyby si jej kamery tu a tam nevšímaly, protože je legendou z minulosti, byl by v závodě takřka neviditelný.



V pořadí Vuelty mu patří 111. místo a ztrácí 1:40 hodiny na vedoucího Richarda Carapaze, lídra svého týmu Ineos, s nímž se Froome na Vueltě loučí.

Going to need a rest day just to dry out after today... good thing we have one tomorrow  #LaVuelta20  @GettyImages pic.twitter.com/jD7weG84N7

Když ho manažer Dave Brailsford v srpnu nenominoval na Tour, zároveň říkal: „Chceme Chrise podpořit, aby vyhrál další Grand Tour, a dopřát mu více času, aby se připravil k útoku na titul na Vueltě.“



Skutečně tehdy velký mág Brailsford věřil, že by mohl 35letý Brit letošní Vueltu vyhrát? Nesmysl.

Nominace někdejšího krále cyklistů na španělský závod byla spíše jen vyjádřením respektu šéfa týmu ke Froomovým jedenácti letům ve Sky/Ineosu a jeho mnohým triumfům. Prakticky ze stejného důvodu jej bookmakeři uváděli mezi Top 10 favoritů Vuelty. Protože předchozí výsledky v sezoně řadily Frooma úplně jinam.

Loni v červnu si při závodě Dauphiné zlomil stehenní kost, hrudní kost, krční obratel, loket a žebra. Mnozí poté psali: Je odepsaný, na konci.

Přesto se odmítl vzdát. Tvrdě rehabilitoval. Letos v únoru se v Emirátech vrátil do závodů.

No matter what comes over the next couple of months I am counting my blessings ❤️

Thank you to all of those that have supported me directly or indirectly, we did it  pic.twitter.com/JjmpRDZdvL