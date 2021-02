Zabystřan si na MS dojel pro životní výsledek: Ve slalomu jsem se cítil šíleně, celkový výsledek je krásný

Cortina d’Ampezzo (Od našeho zpravodaje) Už minulý pátek dvacátou příčkou v super-G ukázal, že si na světový šampionát v Cortině d’Ampezzo přivezl skvělou formu. Tu Jan Zabystřan potvrdil i v alpské kombinaci. Z 20. místa v polovině závodu se díky 10. nejrychlejšímu času ve slalomu posunul dokonce na celkové deváté místo. Dojel si pro nejlepší výsledek ze světových šampionátů. „Strašná spokojenost,“ usmíval se v cíli.

Před dvěma lety jste v kombinaci v Aare dojel patnáctý. Teď devátý. Velká spokojenost?

Jsem za ten výsledek strašně rád. Ve slalomu jsem se cítil naprosto šíleně, ale tak se museli cítit úplně všichni. Jak to včera napreparovali, byl to takový led… Fakt zvláštní pocit, ale přijel jsem do cíle a viděl u svého jména sedmičku. Potom mě sice ještě dva lidi předjeli, ale určitě strašná spokojenost.

Co jste si říkal, když jste po dojezdu do cíle viděl, že jste sedmý?

Že je to krásný. Teď jsem se od Tomáše Budky (z České televize) dozvěděl, že je to za posledních osm let po Banym z Vailu (Ondřej Bank dojel sedmý ve sjezdu na MS 2015) nejlepší výsledek kluků. Za to jsem rád, že se někdo po čtyřech mistrovstvích světa zase dostal do top 10.

Navíc jste dnes skončil jen o jednu příčku hůř než Ester Ledecká.

Já jsem rád za deváté místo (usměje se). Díval jsem se, jak jela, ale pak už se chystal na svůj start, tak jsem ani nevěděl, kolikátá skončila.

Při super-G vám v hotelu u televize hodně fandila.

Vím o tom, jak jsme přijeli po super-G na barák, hned mi celý tým gratuloval, navzájem se sledujeme a podporujeme.

Po závodě mluvila o tom, jak náročný ledový slalom byl. To asi i pro zkušenější slalomáře, je to tak?

Za svou kariéru jsem jel určitě víc slalomů, ale i pro mě to bylo náročné. Tři dny jsme trénovali na úplně jiném sněhu.

V posledních závodech před šampionátem se vám nedařilo, často jste vypadával. Pomůže vám deváté místo i se sebevědomím?

Doufám, že jo a třeba že to při speciálním slalomu bude ještě lepší.