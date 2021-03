Zahraniční fanoušci na olympiádu nesmí. Nový Zéland je nahradí vibračními náramky

Japonská vláda se rozhodla, že na letošní odložené letní olympijské hry nevpustí fanoušky ze zahraničí. Bojí se totiž mutací koronaviru. Jednotlivé země tak vymýšlejí, jak povzbuzování z hlediště sportovcům co nejlépe vynahradit.

S prvním nápadem už v úterý přišel olympijský tým Nového Zélandu, respektive jeho hlavní sponzor – ANZ Bank.

Společnost nechala ve spolupráci s olympioniky vyrobit speciální Bluetooth náramek, který fanouškům umožní vyslat takzvaný pulz podpory.

Stačí klepnout na své zařízení či do speciální aplikace a danému sportovci náramek zavibruje. Rovněž se ukáže přijatý počet těchto impulzů, a sportovci tak uvidí, kolik lidí jim zrovna fandí.

„Kdykoli naši sportovci nastupují, čerpají spoustu inspirace a síly z podpory svých fanoušků,“ vysvětlila důvod netradičního projektu Antonia Watsonová, výkonná ředitelka firmy ANZ Bank na Novém Zélandě.

„Vzhledem k tomu, že naši fanoušci nebudou moct v Tokiu být, jsme hledali způsob, jakým by mohli sportovcům svou podporu ukázat. S těmito náramky jim mohou ukázat, že jsou s nimi a myslí na ně, i když tam fyzicky být nemohou,“ dodala.

Sportovci ale nebudou mít nejspíše ANZ Support Band na sobě přímo během svých závodů, kdy by je mohla podpora skrze něj rozptylovat. Získaná podpora je ale může namotivovat před soutěžením, případně po skončení mohou s vlastními příznivci na dálku sdílet úspěchy i zklamání.

Nový Zéland si navíc technologii neplánuje nechat jen pro sebe, chce být solidární i s ostatními zeměmi, kterých se absence fanoušků rovněž dotkne.

„Všichni jsme součástí jedné velké olympijské rodiny a to, že tam nebudeme mít své přátele a rodiny, bude mít dopad na nás všechny – ať už reprezentujeme Nový Zéland, či některý z ostatních olympijských národů,“ prozradila generální ředitelka novozélandského olympijského výboru Kereyn Smithová.

„Společnost ANZ se rozhodla nabídnout tuto technologii všem. Právě teď tohle my i světoví sportovci potřebujeme. Sportovci tvrdě dřeli, aby se do Tokia dostali, a nezáleží na tom, odkud jsou. Absence jejich blízkých bude těžká a my jsme vděční, že jim můžeme nabídnout způsob, jakým mohou cítit podporu, již si zaslouží,“ dodala.

Náramky podpory získají také paralympionici, kteří v Tokiu budou závodit od 24. srpna do 5. září. „Paralympiáda je o sportovcích a týmech, kteří předvádějí odvahu, odhodlání, inspiraci a rovnost a při tom podporovali sociální začleňování,“ přidala výkonná ředitelka novozélandských paralympioniků Fiona Allanová.

A jaké jsou první ohlasy na novinku? Veskrze pozitivní.

„Sdílení této technologie, aby sportovci po celém světě nyní cítili podporu svých fanoušků doma, ztělesňuje paralympijského ducha a základní hodnoty inspirace a začlenění. Paralympijská rodina na Novém Zélandu je podpořena více než 50 lety hrdé historie s 209 paralympioniky. Tato technologie umožní každému spojit se s dnešními paralympioniky, když usilují o sportovní úspěch v Tokiu,“ dodala za všechny Allanová.