Závod s hromadným startem opanoval Tarjei Bö, nikdo z mužů si účast nevybojoval. Davidová dojela desátá

SP v biatlonu v Oberhofu (Německo) - závody s hromadným startem: Muži (15 km): 1. T. Bö (Nor.) 37:41,9 (1 tr. okruh), 2. Leitner (Rak.) -3,6 (0), 3. Weger (Švýc.) -7,8 (0), 4. Hofer (It.) -12,5 (2), 5. Eder (Rak.) -12,7 (0), 6. Jelisejev (Rus.) -20,1 (1), 7. J. T. Bö (Nor.) -27,4 (4), 8. Lesser (Něm.) -31,4 (1), 9. Desthieux -31,9 (3), 10. Fillon Maillet (oba Fr.) -36,4 (3). Průběžné pořadí SP (po 13 z 26 závodů): 1. J. T. Bö 618 b., 2. Laegreid (Nor.) 564, 3. T. Bö 511, 4. Dale (Nor.) 499, 5. Samuelsson (Švéd.) 454, 6. Jacquelin (Fr.) 433, ...25. Krčmář 169, 32. Moravec 109, 72. Štvrtecký 6, 79. Krupčík (všichni ČR) 1. Ženy (12,5 km): 1. Simonová (Fr.) 40:11,1 (3), 2. Preussová (Něm.) -3,9 (2), 3. H. Öbergová (Švéd.) -11,7 (3), 4. Tandrevoldová (Nor.) -13,0 (2), 5. Brorssonová (Švéd.) -14,9 (1), 6. Wiererová (It.) -28,8 (2), 7. Röiselandová -30,3 (4), 8. Eckhoffová (obě Nor.) -32,1 (4), 9. Braisazová-Bouchetová (Fr.) -32,6 (4), 10. Davidová (ČR) -33,0 (3). Průběžné pořadí SP (po 13 z 26 závodů): 1. Röiselandová 579, 2. Eckhoffová 560, 3. H. Öbergová 550, 4. Wiererová 442, 5. Preussová 439, 6. E. Öbergová (Švéd.) 429, ...9. Davidová 364, 55. Puskarčíková 40, 57. Charvátová 37, 65. Jislová (všechny ČR) 20.