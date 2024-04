V Olympii zapálili oheň pro Paříž. Obešli se i bez pomoci boha Slunce

Celý ceremoniál je pečlivě připravený, však se předem i několikrát zkouší.

Doprovázené hymnami na stožár nejprve postupně vystoupaly vlajky olympijských her, pořadatelské Francie i kolébky Her Řecka.

Oficiální část zahájily promluvy povolaných. Nejprve hovořil ve francouzštině Tony Estanguet, prezident organizační komise a trojnásobný olympijský vítěz v kanoistice. Následoval prezident Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach.

„Na této svaté půdě vznikl před tisíci lety cenný dárek celé lidstvo. Jsme vděčni řeckému národu,“ odkazoval se v počátku svého projevu na počátky olympijských her.

„V jakém lepší městě doufat ve světlou budoucnost než v Paříži, domově našeho milovaného Pierra de Coubertina, zakladatele olympijských her,“ pokračoval. „Ukažme, že je možné urputně proti sobě soupeřit, ale zároveň žít v míru pod jednou střechou,“ dodal.

Osazenstvo se poté přesunulo o několik set metrů dále na hlavní jeviště, kterým byl chrám bohyně Hery. Hlavní roli získala řecká herečka Mary Minaová, která dostala jako nejvyšší kněžka původně za úkol pomocí parabolického zrcadla a slunečních paprsků zažehnout pochodeň.

Zatažená obloha však poutavému způsobu zapálení zabránila, pomoci musel záložní oheň.

Minaová poté předala pochodeň řeckému veslaři Stefanosi Duskosovi, prvnímu členovi štafety na řeckém území. Po Řecku se bude pochodeň pohybovat 11 dní. Organizátoři olympijských her v Paříži ji převezmou 26. dubna v Aténách, přes noc ji uloží na francouzské ambasádě a následující den se olympijský oheň vydá na palubě třístěžňové plachetnice z Atén na plavbu po Středozemním moři do Marseille.

Tam by měla dorazit 8. května a pořadatelé očekávají, že ji ve francouzském přístavním městě přivítá až 150 000 fanoušků. Štafeta pak bude křižovat Francii. Před slavnostním zahájením her naplánovaným na 26. července zavítá do Paříže také na 14. a 15. července. Noc po státním svátku 14. července, kdy si Francouzi připomínají dobytí pařížské pevnosti Bastila, stráví olympijská pochodeň na pařížské radnici