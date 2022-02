Zázračná dívka, která miluje psy a inspiruje ji i Picasso. Kdo je dopingová hříšnice Valijevová

V pondělí Valijevová zakončovala týmové klání, a přestože vzhledem k náskoku svých krajanů nemusela předvést nic zázračného, zařadila do své jízdy na Ravelovo Bolero i tři čtverné skoky. Jeden salchow a jeden toeloop se ji povedly, při druhém čtverném toeloopu upadla. Přesto se zapsala do historie jako první krasobruslařka, která čtverný skok předvedla na olympiádě. „Jsem víc než šťastná. Je to fantastický pocit. Měla jsem na sobě tíhu odpovědnosti, ale vyšla jsem jako vítězka,“ těšilo Valijevovou.

Zprvu nestíhala

Na krasobruslení aktivní a sportovně nadanou Kamilu zapsala maminka, když jí byly čtyři roky. Chodila také na moderní gymnastiku, která jí ale připadala bolestivá, a balet, jenž ji nudil. „Děláme v něm nějaká cvičení na pomalou hudbu... Nějak jsem u něj usnula,“ vzpomínala rodačka z Kazaně se smíchem na své začátky. Naopak skoky a piruety ji chytly. „Je to všechno velmi vzrušující, napínavé,“ vyznala se z pocitů, pro něž si vybrala právě krasobruslení, i když dovednosti z gymnastiky a baletu se jí pak také hodily.

O dva roky později se rodina přestěhovala do Moskvy. Nejprve trénovala v Moskevské bruslařské škole, než na jaře 2018 přešla na sportovní Sambo-70 do skupiny slavné trenérky Eteri Tutberidzeové, která v posledních letech produkuje jednu mladičkou šampionku za druhou. „Rozhodli jsme se, že když nás Eteri vezme, tak fajn. Pokud ne, je čas přestat. Nebo přemýšlet, co dál,“ přibližuje Valijevová.

Tutberidzeová svolila a rozhodně nelitovala, přestože Valijevová zprvu patřila ke slabším svěřenkyním. Měla problémy s tempem, postojem i stabilitou. „Bylo pro mě těžké si na tu náročnost zvyknout,“ přiznala budoucí hvězda.

Během svého vzestupu v juniorské kategorii upoutala titulem mistryně světa, vyhraným finále Grand Prix či vítězstvím na ruském šampionátu, ale také krátkým programem na skladbu Spiegel im Spiegel od Arva Pärta, inspirovaným obrazem Pabla Picassa Dívka na kouli. Valijevové dokonce návrhář vytvořil kostým, který se postavě na malbě velmi podobal. Záznamu jízdy si všimla i Picassova vnučka Diana Widmaierová a představení ji upoutalo natolik, že zázračnou dívku pozvala k sobě na návštěvu do Paříže.

Úžasný vstup mezi elitu

Valijevová, která by chtěla být v budoucnu psycholožkou, o svém krasobruslení velmi přemítá a vymýšlí, co ještě může zlepšit, jak se posunout k dokonalosti. „Chci zkombinovat skoky, bruslení a uvědomělost. Snažím se cítit hudbu a také ji předvést,“ prohlašuje.

Mezi seniorskou elitou se představila teprve v probíhající sezoně, přesto na scénu doslova vlétla. Hned při své říjnové premiéře na Kanadské brusli vytvořila světové rekordy ve volné jízdě i celkovém skóre. Před olympiádou vyhrála lednové mistrovství Evropy, je úřadující světovou rekordmankou v krátkém programu, volné jízdě i celkovém bodování. K tomu tento týden přidala týmové olympijské zlato spolu s fenomenálním vystoupením na skladbu In Memoriam od Kirilla Richtera, které věnovala babičce zesnulé v roce 2019.

Není divu, že se na ni soustřeďuje enormní pozornost. „Trochu cítím to břemeno, ten tlak, protože je to moje první sezóna mezi dospělými krasobruslaři,“ řekla v Pekingu po završení ruského triumfu. „Věřím, že se s tímto tlakem vyrovnám, a někdy mě dokonce žene dopředu. Pomáhá mi to.“

Setřást tlak a zrelaxovat ruské dívce pomáhá tanec, kreslení i pejsek Lyova. Roztomilého pomeraniana má už třetím rokem poté, co zvítězila v juniorské Grand Prix. Její fanoušci jí chtěli dát dárek, tak maminka prohlásila, že by mohla dostat psa.

Těsně po pondělním triumfu ji však dohnalo šokující obvinění z dopingu a vzápětí byl pozitivní test na zakázaný trimetazidin z prosincového národního šampionátu v Petrohradu potvrzen. Valijevové tak hrozí, že do individuálního klání žen nebude moci nastoupit. Krátký program startuje už v úterý. Dostane přesto šanci předvést předvést další úchvatné představení?