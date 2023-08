Lehečka se po finále ve Winston-Salemu posunul v žebříčku poprvé do třicítky

Českou jedničkou mezi ženami je dál Markéta Vondroušová, která figuruje v hodnocení WTA na devátém místě před desátou Karolínou Muchovou.

Do grandslamového US Open, které dnes začne v New Yorku, vstoupí jako světové jedničky Carlos Alcaraz a Iga Šwiateková. Španělský úřadující šampion bude hájit žebříčkovou pozici před hvězdným Srbem Novakem Djokovičem, který zaostává jen o 20 bodů. Polka Šwiateková vede s přehledem před Arynou Sabalenkovou z Běloruska.

Dvouhra

Čtyřhra Jméno N B Z 1. Alcaraz Šp. 9 815 - 2. Djokovič Srb. 9 795 - 3. Medveděv Rus. 6 260 - 4. Rune Dán. 4 790 - 5. Ruud Nor. 4 715 - 6. Sinner It. 4 645 - 7. Tsitsipas Řec. 4 580 - 8. Rubljov Rus. 4 515 - 9. Fritz USA 3 605 - 10. Tiafoe USA 3 050 - 29. Lehečka ČR 1 338 +6 Jméno N B Z 1. N. Skupski Brit. 7 970 - 2. Koolhof Niz. 7 820 -1 3. Krajicek USA 7 120 - 4. Dodig Chorv. 6 610 - 5. Ram USA 5 597 - 6. Salisbury Brit. 5 552 - 7. Molteni Arg. 4 405 - 8. Arévalo Salv. 4 380 - 8. Rojer Niz. 4 380 - 10. Roger-Vasselin Fr. 4 335 +1 59. Pavlásek ČR 1 410 +1 100. Nouza ČR 886 +5