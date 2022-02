Davidové utekla medaile v posledním kole, zlato z hromadného závodu má Braisazová

Davidová solidně střílela a velmi dobře běžela. Do posledního kola vyrážela pět vteřin za bronzem, sedm za stříbrem, zlato bylo daleko.

Při závěrečné položce vestoje však udělala dvě chyby, netrefila první a poslední ránu. Celkem minula čtyřikrát, stejně jako všechny tři medailistky.

Na dvě trestná kola po poslední položce vestoje musely i favorizované Norky Eckhoffová a Röiselandová, která na hrách získala medaile ze všech závodů kromě ženské štafety - tři zlata, bronz a teď druhý bronz.

Díky jen jedné chybě se utrhla Braisazová-Bouchetová, měla náskok 48 vteřin a na cestě za zlatem ji mohl ohrozit jen šílený pád, který nepřišel.

Davidová na Eckhoffovou ztrácela pět vteřin, na druhou z Norek ještě o dvě víc. Ač na tom byla běžecky slušně, na norské biatlonistky neměla. Postupně jí odjížděly, vysněná medaile se vzdalovala.

„Mrzí mě to, zase mi to uteklo o jednu o ránu,“ litovala v rozhovoru pro Českou televizi bezprostředně po dojezdu do cíle.

„Snažila jsem se, nevypustila jsem nic do posledního metru, protože tady na těch tratích se může stát cokoli. Ale holky byly lepší.“

Poslední rána ji stála zlatou medaili v individuálu, který dojela šestá. A kdyby i poslední výstřel v „masáku“ neminul cíl, medaili by nejspíš urvala.

Markéta Davidová v akci na ZOH v Pekingu 2022. (18. února 2022)

I tak si notně vylepšila dojem po nepovedeném vystoupení ve sprintu a solidní stíhačce. Už v ženské štafetě podala výborný výkon.

Druhá česká zástupkyně Charvátová se od začátku prala s během, každý skluz i záběr ji bolel. Ač první střelbu v leže zvládla čistě a rychle, na trati výrazně ztrácela. Nakonec doběhla na 28. místě, třetí od konce s pěti trestnými koly, což v kontextu ostatních závodnic nebylo moc.

Ale ten běh... Byl druhý nejhorší po moldavské reprezentantce Stremousové, na nejlepší Charvátová ztratila v běhu takřka čtyři minuty. Davidová předvedla šestý nejlepší běh, na nejrychlejší Eckhoffovou měla manko 58 vteřin.

Vítězná Braisazová-Bouchetová závod dobře nezačala, na první položce udělala dvě chyby a do druhého kola odjížděla se ztrátou 47 sekund. Po další chybě vleže měla na Norky manko minutu a čtrnáct vteřin.

Ale výborný běh a nula při první položce vestoje ji vystřelily do čela závodu po bok s Norkami, Davidovou a Elvirou Öbergovou. V předposledním kole všem překvapivě naložila přibližně patnáct vteřin.

Francouzka pak nejlépe zvládla i poslední zastávku na střelnici a uháněla pro zlato. Když vyjela z trestného kola, její soupeřky tam přijížděly a musely dvakrát kroužit.

Výborný běh vynesl stříbro Eckhoffové, Röiselandová ke třem zlatým ze smíšené štafety, sprintu a stíhačky přidala druhý bronz, první brala za vytrvalostní závod. Je tak jasně nejúspěšnější biatlonistkou her.

Biatlonistky měly závěrečnou disciplínu her původně absolvovat v sobotu dopoledne tuzemského času, nicméně organizátoři kvůli nepříznivé předpovědi počasí přesunuli start už na pátek.

Jak se vše odehrálo

Dvě Češky na startu. Na svou závěrečnou disciplínu měly ženy asi nejlepší podmínky za předchozí dva týdny, mezi elitní třicítkou byly i dvě Češky. Davidová si účast zajistila postavením ve světovém poháru, Charvátová díky výkonům právě v Pekingu. Davidová se hned po úvodním kilometru probila do špičky. V prvním kole v jednom ze sjezdů spadla Džymová z Ukrajiny, ale moc neztratila. Jak se později ukázalo, se třemi chybami byla nejpřesnější střelkyní.

Nula Charvátové. Na první střelbu přijela Davidová devátá, Charvátová v závěru startovního pole. Ale díky rychlé a přesné položce se dostala hned za elitní desítku se ztrátou patnácti vteřin na první. Davidová minula poslední terč a odjížděla dvanáctá za Charvátovou, ale s odstupem patnácti vteřin na krajanku. Nejlépe první ležku zvládly Eckhoffová, Hana Öbergová, Röiselandová, Simonová či Perssonová. Naopak se vůbec nepovedla Wiererové, Chevalierové či Braisazové-Bouchetové, všechny dvakrát minuly.

Rozdíl v běhu. Čelo závodu ujíždí, seřadila se tam norsko-švédská čtyřka: Eckhoffová, Röiselandová, Hanna Öbergová a Perssonová. Charvátová značně ztrácí, Davidová ji po kilometru předjela.

Nula Davidové. Hanna Öbergová si své šance odstřelila třemi chybami na druhé položce, stejně jako Slovenka Fialková. Norky i Davidová zastřílely čistě. Charvátová musela na dvě trestná kola a její šance na dobré umístění vzhledem k pomalému běhu zhasly. To Davidová letěla, ve třetím kole se přehnala přes Hinzovou a stahovala třetí Simonovou.

Zápletka. Norské favoritky Eckhoffová a Marte Röiselandová měly po třetím kole solidní náskok, ale nepovedla se jim první položka vestoje. Obě dvakrát chybovaly. Bylo to i kvůli silnému větru. Když dorazily na třetí střelbu, Eckhoffové i Röiselandové dlouho trvalo, než poprvé vystřelily. Simonová musela na tři trestná kola. Z elitní pětice třetí střelbu nejlépe zvládla Davidová s jednou chybou, ale do boje o medaile se přihlásila čistá Braisazová-Bouchetová. Zmátořila se i Elvira Öbergová.

Pět o tři medaile. Do předposledního kola vjíždělo s minimálními odstupy pět závodnic, trať nejlíp sedla Braisazové-Bouchetové. Její pronásledovatelky Davidová, Eckhoffová, Röiselandová a Elvira Öbergová nabraly přibližně patnáct vteřin.

Čas rozhodnutí. Braisazová-Bouchetová klíčovou závěrečnou položku zvládla nejlíp, chybovala jen jednou. Norky a Davidová dvakrát, Öbergová třikrát a byla ze hry. Davidová minula první a poslední ránu a do závěrečného kola vyrážela s malou ztrátou na Eckhoffovou a Röiselandovou. O zlatu nebylo pochyb, o stříbro a bronz se rvaly tři ženy. Jenže už po necelém kilometru na mezičase bylo jasné, že to Davidová nedá. Nabrala dalších šest, resp. třináct vteřin. Charvátová udělala jednu chybu, do posledního okruhu odjížděla na 25. místě, ale pak ji ještě předjely Perssonová, Fialková a Hojniszová.