1. DEN MS: Mílařky postoupily, Juška a Švábíková kvalifikaci nezvládli

Mäki prošla do semifinále díky šestému místu v rozběhu, které jako poslední zaručovalo přímý postup. Mezuliáníkové sice přímý postup utekl, pomohl jí ale rychlý čas.

Mäki se v prvním rozběhu na 1500 metrů držela ve středu 14členné skupiny. „Zrychlovala jsem už někde na třístovce, ale vždycky jsem tam měla nějaké kolize,“ komentovala po závodě pro ČT, proč nebyla více vepředu.

O šesté místo musela zabojovat až v samotném závěru, kdy v cílové rovince předběhla Portugalku Martu Freitasovou. „Zbylo to na poslední stovku, naštěstí to ale vyšlo,“ radovala se olympijská finalistka z Tokia z postupu do semifinále v čase 4:08,43.

Mezuliáníková zaznamenala ve třetím rozběhu čas 4:06,55, ale o postup se musela obávat.

Diana Mezuliáníková v rozběhu na 1500 metrů na MS v Eugene.

„Zvládla jsem si spočítat, že nejsem na šestém místě,“ řekla po závodě osmá žena třetího rozběhu. „Myslela jsem si, že to stačit nebude. Tohle je samozřejmě super,“ radovala se z postupu do semifinále, které české závodnice čeká v noci ze soboty na neděli.

Během úvodních okruhů v chůzi na 20 kilometrů na sluncem rozpálené třídě Martina Luthera Kinga v Eugene se dvacetiletá Martínková pohybovala kolem třicáté pozice.

Eliška Martínková se ochlazuje během závodu v chůzi na 20 km na MS v Eugene.

Díky spolupráci s řeckým tandemem Papadopoulová, Filtisakouová se česká reprezentantka posunula a mezičasem v polovině závodu prošla na 23. místě.

Nejmladší členka české výpravy v Eugene i samotného závodu následně sice s Řekyněmi na chvíli ztratila krok, v závěrečných okruzích ale zabojovala, dostala se před ně, a došla v čase 1:34:45 na 21. pozici.

Na první zlatou medailistku v Eugene Peruánku Kimberly Garcíaovou Leónovou ztratila téměř osm minut.

„Od začátku se mi nešlo úplně nejlíp, nebyl to můj závod. Musím ale říct, že jsem spokojená, že jsem do toho dala všechno,“ líčila Martínková pro ČT.

V oregonském parnu zaostala za svým osobním rekordem skoro o tři minuty. „Budu to brát jako dobrý odrazový můstek pro další závody,“ dodala medailistka z loňského juniorského ME a MS na poloviční trati.

Hůře se vedlo skokanům.

Dálkař Juška nenavázal na své postupy do finále ze šampionátů v roce 2015 v Pekingu a o dva roky později v Londýně.

V prvních dvou pokusech těsně přešlápl, ve třetím si zase odraz hlídal až příliš a kvůli velkému nedošlapu zaostal o šest centimetrů za postupem do finále.

Juška v kvalifikaci zapsal 787 centimetrů a skončil čtrnáctý. „Neprodal jsem to, na co jsem měl,“ litoval vítěz univerziády z roku 2017. „Byla to asi prostě začátečnická chyba starého mazáka.“

Dvaadvacetiletá tyčkařka Švábíková na druhý pokus zdolala základní výšku 420 centimetrů. O patnáct centimetrů zvýšenou laťku ovšem na rozdíl od ostatních závodnic z kvalifikační skupiny A nepřekonala a v celkovém součtu skončila na děleném 26. místě.

Amálie Švábíková se rozbíhá ke svému pokusu na MS v Eugene.

Na finále přitom stačilo právě 435 centimetrů, česká reprezentantka během sezony zvládla pokořit i 460.

Bronzové loučení, Tamberi na hraně vyřazení

Sedminásobná olympijská vítězka Felixová se naposledy představila na mistrovství světa, ve smíšené štafetě na 4x400 metrů obstarala druhý úsek.

Ve spolupráci s týmovými parťáky byla dlouho blízko svému čtrnáctému zlatu na světových šampionátech.

V posledním okruhu se však přes její v té době vedoucí krajanku Kennedy Simonovou přehnala jak Fiordaliza Cofilová z vítězné Dominikánské republiky, tak Femke Bolová z Nizozemska.

Americká štafeta získala bronz, Felixová bere svoji devatenáctou medaili ze světových mistrovství.

První ochutnávku přichystali sprinteři na stovce, kteří nastoupili do kvalifikace a k večeru i k rozběhům.

Fred Kerley vítězí ve svém rozběhu na 100 metrů.

Vytáhl se především domácí Fred Kerley, jenž časem 9,79 zaostal o tři setiny za vlastním nejlepším výkonem sezony.

O desetinu horší čas zaběhl jeho krajan Trayvon Bromell. Olympijský šampion Ital Marcell Jacobs nepatřil mezi sedmičku běžců, kteří zvládli rozběh pod deset sekund, postupové místo do semifinále si ale pohlídal. Uspěli i další spolufavorité Američan Cristian Coleman či Ferdinand Omanyala z Keni.

Mezi výškaři se pořádně zapotil Gianmarco Tamberi. Olympijský šampion dvakrát shodil 225 centimetrů, třetím skokem, kterým výrazně rozkmital laťku, se však zachránil.

Gianmarco Tamberi v kvalifikaci skoku do výšky na MS v Eugene.

Dva další omyly na 228 ho znovu dostaly do pozice postup, či krach. I tentokrát se italský bavič dostal přes laťku a stejně jako jeho zlatý společník z olympiády v Tokiu Mutaz Essa Baršim postoupil. Katařan bude ve finále obhajovat titul z domácího světového šampionátu v Dauhá před třemi lety.

Ve finále se naopak nepředstaví bronzový muž z halového MS v Bělehradu Novozélanďan Hamish Kerr.

V kvalifikaci kladivářů se zaskvěl nejdelším pokusem čtyřnásobný světový šampion Polák Pawel Fajdek, který poslal náčiní devět centimetrů za osmdesátimetrovou hranici.