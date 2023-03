Senzace se nekonala. Baseballisté podlehli favoritům z Japonska 2:10

V zaplněném Tokyo Domu, který pojme 45 tisíc fanoušků, vedli svěřenci tenéra Pavla Chadima po dvou směnách 1:0, především díky Marku Chlupovi, kterému se povedl dvoumetový odpal z nadhozu letícího rychlostí 164,2 km/h. A po špatném příhozu japonské obrany si po odpalu Martina Červenky doběhl pro první bod utkání.

Český nadhazovač Ondřej Satoria dělal svými technickými nadhozy Japoncům problémy a ve famózním představení mu pomohla i obrana, jako třeba rybička prvního metaře Martina Mužíka.

Ve druhé směně se baseballisté dostali z nepříjemné situace, kdy měli zaplněné všechny mety, avšak soupeře skórovat nenechali.

Obrat nastal hned v další směně. Satoria sice vyřadil Šoheie Ohtaniho, Japonci si ale i bez své největší hvězdy doběhli pro tři body. Satoriu, který podle pravidel musel po 65 nadhozech střídat, přišel na kopec Lukáš Hlouch.

Dvaadvacetiletému baseballistovi se ale ve čtvrté směně příliš nedařilo, byl nepřesný, na jeho vrub šly čtyři body a ještě ve stejné směně střídal. Češi rázem prohrávali 1:7.

V páté směně přišel druhý a poslední český bod. Vojtěch Menšík a Eric Sogard odpálili a Červenka „stáhl“ pro doběh Menšíka. Japonskému soupeři přesto nedali čeští baseballisté nic zadarmo a dál byli vyrovnaným soupeřem.

Obrana si v šesté směně vysloužila potlesk po dvojautu, dařilo se i nadhazovači Tomáši Duffkovi, jenž udržel dvě směny bez bodu. Až Filipu Čapkovi odpálil střídající Šugo Maki v osmé směně jediný homerun utkání.

„Byla to pro náš tým obrovská zkušenost, investice do budoucnosti. Že jsme vedli ve třetí směně nad nejlepším týmem na světě v Tokyo Dome 1:0, to se opravdu počítá. A jsem také moc rád, že jsme odehráli všech devět směn,“ hodnotil kouč Chadim a upozornil na pravidlo, který předčasně ukončí zápas, když je v sedmé směně skóre o více než 10 bodů.

Nadhazovač Ondřej Satoria v utkání proti Japonsku na World Baseball Classic.

Domácí favorité suverénně ovládli i první dvě utkání. Čínu zdolali přesvědčivě 8:1, v pátek si jednoznačně poradili s korejskými soupeři, které přehráli 13:4.

Český tým při páteční premiéře na turnaji porazil Čínu po strhujícím obratu v závěrečné směně 8:5, díky čemuž si s velkou pravděpodobností zajistil účast mezi světovou špičkou i v roce 2026.

Kromě toho mají ale stále šanci bojovat i o čtvrtfinále, do kterého postoupí nejlepší dva týmy z každé skupiny. K tomu potřebují baseballisté porazit v neděli Koreu a v pondělí Austrálii. Oba zápasy začnou ve 4:00 českého času.