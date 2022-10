Hejnová získá kvůli dopující soupeřce dodatečně stříbro z OH v Londýně

Česká rekordmanka Hejnová doběhla v Londýně třetí za Anťuchovou a Američankou Lashindou Demusovou. Místo bronzu nakonec bude mít ve sbírce cennější kov. Oficiálně ji o tom zatím nikdo neinformoval. „Pokud je to pravda, pak je dobře, že boží mlýny melou sice pomalu, ale jistě. Emoce z výsledku se už těžko změní. Rozhodující jsou pocity na stadionu v danou chvíli - a to jsem byla třetí. Stříbro pro Českou republiku se ale počítá,“ uvedla Hejnová ve vyjádření pro ČTK.

V Londýně se postarala o první běžeckou olympijskou medaili pro českou atletiku od stříbra Jarmily Kratochvílové v roce 1980 v Moskvě. Dodatečně její výsledek z hladké čtvrtky vyrovná.

Jednačtyřicetiletá Anťuchová dostala už loni v dubnu dávno po konci kariéry čtyřletý trest na základě McLarenovy zprávy o systematickém dopingu v Rusku. Distanc jí uložil Sportovní arbitrážní soud (CAS) v Lausanne, medaile jí však ponechal.

Jednotka pro bezúhonnost atletiky se ale po analýze dat získaných ze systému LIMS moskevské antidopingové laboratoře v roce 2019 rozhodla přistoupit k diskvalifikaci Anťuchové. Mistryně Evropy z roku 2010 přišla už o druhou medaili z Londýna. Už dříve musela vrátit stříbro ze čtvrtkařské štafety kvůli dopingovým prohřeškům svých kolegyň.

Hejnová je další českou atletkou, která se takto posune v pořadí londýnských her. Oštěpař Vítězslav Veselý získal bronzovou medaili poté, co byl v roce 2016 kvůli dopingu diskvalifikován původně druhý Oleksandr Pjatnycja z Ukrajiny. Zpětné testování vzorků z her v Pekingu a Londýně odhalilo u Pjatnycji anabolický steroid turinabol.

Pětatřicetiletá rodačka z Liberce letos v květnu po vleklých zdravotních problémech ukončila kariéru a oznámila, že je těhotná. Potomek by se jí měl narodit už brzy.

Před Anťuchovou přišlo kvůli dopingu o medaile z londýnské olympiády několik ruských atletů. Zlato museli vrátit výškař Ivan Uchov, půlkařka Maria Savinovová, chodci Sergej Kirďapkin a Jelena Lašmanová, kladivářka Taťjana Lysenková a steeplařka Julia Zaripovová. Stříbro ztratily chodkyně Olga Kaniskinová, diskařka Darja Piščalnikovová a koulařka Jevgenija Kolodková a bronz výškařka Světlana Školinová a vícebojařka Taťjana Černovová.