Basketbalistky USK Praha vstoupily do čtvrtfinále Euroligy výhrou nad Schiem

„Na tuhle část sezony jsme se těšily. Začíná nejdůležitější etapa, která může smazat vše dobré, co jsme zatím v tomto ročníku prožily,“ řekla ČTK trenérka Natália Hejková.

USK Praha vs. Schio Duel jsme sledovali v podrobné reportáži

České mistryně mají za sebou úspěšné vystoupení v základní skupině B. Vyhrály 12 ze 14 zápasů a postoupily do vyřazovací části z první příčky. Před druhým Mersinem měly tříbodový náskok. Pražanky usilují o sedmou účast v euroligovém Final Four a třetí za sebou. Největší úspěch zaznamenaly před devíti lety, kdy soutěž vyhrály.

Hráčky USK se naposledy střetly se Schiem v loňském Final Four. Tehdy prohrály utkání o třetí místo košem v poslední vteřině 56:59. Po zápase marně reklamovaly nedovolený zákrok Mariny Mabreyové, který vítězné trefě předcházel.

„Z jedné strany je to trochu revanš, ale na to nesmíme myslet. Musíme myslet na to, že je to play off. Je to na dva vítězné zápasy a na první duel doma musíme být totálně koncentrované,“ řekla Hejková.

V italském týmu působí také česká reprezentantka Julia Reisingerová, jejíž start je ale nejistý.