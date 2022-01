AfD chce v čele země provokatéra. Protimigrační německá strana vyslala do boje o prezidentský úřad ekonoma

Sedmapadesátiletý ekonom na sebe rád veřejně upozorňuje, často i spornými příspěvky na Twitteru, které pak smaže. Byl také častým hostem politických talk show v německých televizích, kde rád provokoval své levicové spoludiskutující. Teď ho navrhla protimigranční Alternativa pro Německo (AfD) jako svého prezidentského kandidáta pro volbu hlavy státu, které má proběhnout 13. února. A to navzdory tomu, že Otte je členem křesťanských demokratů (CDU).

On sám v tom žádný rozpor nespatřuje. Tvrdí o sobě, že je „křesťanským demokratem každým coulem“ a nevidí důvod, proč by měl své tři desítky let trvající členství v CDU ukončit. Vedení strany mu dalo obratem ultimátum, které ovšem vypršelo bez reakce, takže ho poté podmínečně vyloučilo. Definitivně o tom ale bude muset rozhodnout smírčí komise.

Pro AfD, která také ráda provokuje, je Otteho nominace také jedním ze způsobů, jak se trochu připomenout. Navíc u nejbližší prezidentské volby nemá co ztratit. Opětovné zvolení současné hlavy státu, Franka-Waltera Steinmeiera, je téměř jisté. Má totiž podporu nejenom tří vládních stran, ale i opoziční CDU.

Otte s AfD už nepřímo spolupracoval i v minulosti. Seděl ve vedení její stranické nadace DES (Desiderius Erasmus Stiftung). Před volbami v roce 2017 veřejně oznámil, že ač zůstává členem křesťanských demokratů, bude volit Alternativu.

Otte napsal několik ekonomických bestsellerů, mezi nimi i knihu, v níž v roce 2006 předpověděl světovou finanční krizi.

Skutečnost, že krátce poté k ní skutečně došlo, z něj udělala často citovaného odborníka. V té době také zároveň založil několik investičních fondů. Fungovaly přesně podle Otteho strategií, které doporučoval pro případ zhroucení globálního systému.

V dalších letech pak kritizoval expanzivní měnovou politiku většiny světových centrálních bank, přičemž jejich počínání přirovnával k plánovanému hospodářství. Politikům také pravidelně vytýká, že kapitulovali před sílou globální finanční lobby, která je v jeho očích hrozbou pro demokratické uspořádání. Během krize eurozóny v roce 2015 podporoval vyloučení Řecka z měnové unie.

V politice začal být Otte víc vidět od loňského jara, kdy se stal šéfem tak zvané „Hodnotové unie“ (Werteunion), která sdružuje konzervativní členy a sympatizanty CDU. Vedení strany ji ovšem nepovažuje za oficiální spřízněné uskupení a její stanoviska v minulosti ignorovalo.

Členové uskupení v minulosti kritizovali migrační politiku kancléřky a šéfky strany Angely Merkelové a vyzývali ji opakovaně k rezignaci.Vadilo jim také, že strana opustila řadu tradičních postojů, přestala třeba podporovat všeobecnou brannou povinnost, výrobu energie v jaderných elektrárnách nebo již neprosazovala tradiční model rodiny.

Po nástupu Otteho do čela „Hodnotové unie“ ji ovšem řada z jejích známých osobností opustila kvůli obavám, že Otte ji přiblíží ještě víc směrem k AfD. Odmítnutí jakékoli spolupráce s Alternativou teprve nedávno zopakoval i nový šéf CDU Friedrich Merz.