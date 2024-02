Navalného pohřbí v pátek. Může se zatýkat, tuší vdova a radí, jak na Putina

„Pokud vážně chcete porazit Putina, musíte začít být inovativní. A přestat být nudní. Putinovi nemůžete ublížit dalším usnesením nebo dalším souborem sankcí, které se nijak neliší od těch předchozích. Nemáte co do činění s politikem, ale s krvavým mafiánem. Nejdůležitější jsou lidé blízcí Putinovi, jeho přátelé, spolupracovníci a držitelé mafiánských peněz. Vy a my všichni musíme bojovat proti tomuto zločineckému gangu,“ prohlásila Navalná.

Její manžel podle ní neustále přicházel s novými nápady, jak bojovat s Putinovým represivním režimem, jeho cenzurou a potlačováním opozice. Být politicky inovativní v tomto případě znamená bojovat proti organizovanému zločinu, nikoli proti politické konkurenci, zdůraznila.

„Žádné diplomatické nóty, ale vyšetřování finančních machinací. Ne prohlášení o znepokojení, ale pátrání po mafiánských spolupracovnících ve vašich zemích, po diskrétních právnících a finančnících, kteří pomáhají Putinovi a jeho přátelům ukrývat peníze.“ Upozornila, že „v tomto boji máte spolehlivé spojence – jsou tu desítky milionů Rusů, kteří jsou proti Putinovi, proti válce, proti zlu, které přináší“.

A uzavřela: „Putin se musí zodpovídat za to, co udělal mé zemi. Putin se musí zodpovídat za to, co udělal sousední mírumilovné zemi. A Putin se musí zodpovídat za vše, co udělal Alexeji.“ Putinovi lidé podle ní jejího manžela tři roky mučili, zavinili jeho smrt a poté zneužili jeho tělo, které dlouho odmítali vydat jeho matce. Politik podle úřední zprávy zemřel náhle 16. února v trestanecké kolonii na Sibiři.

Úřady však jeho tělo vydaly až 24. února. Do té doby ho odmítaly předat s tvrzením, že pokračuje vyšetřování příčin smrti. Podle Navalného spolupracovníků zástupci vyšetřovacího výboru po Ljudmile Navalné před vydáním syna požadovali, aby souhlasila s tajným pohřbem bez veřejného rozloučení.

To se nakonec bude konat v pátek odpoledne v Moskvě, oznámila Navalného mluvčí Kira Jarmyšová, podle níž pak bude opozičník pohřben na Borisovském hřbitově na jižním okraji ruské metropole.

„Alexejův pohřební obřad bude v chrámu Ikony Matky Boží ve čtvrti Marjino 1. března ve 14:00 (12:00 SEČ). Přijďte včas. Pohřeb se bude konat na Borisovském hřbitově,“ uvedla Jarmyšová. V úterý oznámila, že se jí a dalším spolupracovníkům nedaří najít místo pro veřejné rozloučení, přičemž některá místa je podle ní přímo odmítla po zmínce opozičníkova jména.

Také Navalného žena europoslance upozornila, že není jisté, že se pohřeb odehraje v poklidu. Obává se možného zatýkání. Smrt jejího muže byla podle ní připravená. „Veřejná vražda všem znovu ukázala, že Putin je schopen všeho a že s ním nelze vyjednávat,“ poznamenala s tím, že žádné ze současných omezujících opatření EU ve skutečnosti nezastavilo válku na Ukrajině. Za tímto účelem vyzvala k dalším inovativním nápadům, jak porazit Putinův režim, a to jak na domácí scéně, tak v jeho jednání vůči sousedům.

Navalnyj byl roky hlavní tváří ruské opozice a hlasitě kritizoval tamní režim. Od roku 2021 byl ve vězení, postupně si vyslechl tresty 2,5 roku, devět let a devatenáct let vězení. Vinu odmítal a své uvěznění přičítal snaze Kremlu umlčet veškeré odpůrce a kritiku.

„Pro mnohé v Rusku i mimo něj představuje Alexej Navalnyj naději. Naději v lepší časy. Naději ve svobodné Rusko. Naději v budoucnost,“ míní předsedkyně EP Roberta Metsolaová. Zdůraznila, že „pokud nás historie něčemu učí, pak tomu, že pilíře autokracie se nakonec vždy, vždy hroutí pod tíhou vlastní korupce a přirozené touhy lidí žít svobodně“. „A až se tak nevyhnutelně stane, bude to díky tomu, co udělal Alexej a vaše rodina,“ řekla Navalné.