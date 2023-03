Vědci: Oceánské proudy u Antarktidy prudce zpomalují, rázně to ovlivní klima

Tím se naruší schopnost vody pohlcovat oxid uhličitý a dál urychlí tání ledu, dalekosáhle to ovlivní i ekosystémy.

„Naše výpočty ukazují, že pokud budou globální emise CO2 pokračovat podobným tempem, zpomalí se antarktické proudění během příštích 30 let o více než 40 procent - což je trajektorie, která vede ke kolapsu,“ citoval server BBC vedoucího výzkumného týmu, oceánografa Matthewa Englanda z univerzity v Sydney. Podle něj tak hrozí, že oceán přijde o své plíce.

Systém podmořských proudů na Zemi zčásti pohání klesání studené a husté slané vody ke dnu oceánu u Antarktidy. Tento proces ale zpomaluje tání ledovců, protože sladká voda z nich ředí slanou mořskou vodu, která tak klesá pomaleji.

Tento fakt snižuje i schopnost vody absorbovat oxid uhličitý, protože voda saturovaná CO2 se drží u hladiny déle. Dalším důsledkem zpomaleného proudění je také to, že se k živočichům nedostává tolik živin, které se drží u dna. Teplejší voda u hladiny také přispívá k dalšímu tání ledovců.

„Je ohromující vidět, s jakou rychlostí se to děje. Zdá se, že to nabírá tempo. Tohle patří do titulků,“ komentoval studii klimatolog Alan Mix z univerzity v americkém Oregonu, který je spoluautorem nejnovější hodnotící zprávy Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu (IPCC).