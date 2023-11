V Rusku začal boj za „očistu rasy“. Vláda v očích lidí chrání Židy před špatnými Židy, říká šéf neziskovky

Lidovky.cz: Dochází v poslední době k nárůstu antisemitismu v Rusku?

Pokud mluvíme o náladě ve společnosti, tak není jasné, jak růst antisemitismu změřit. Takové průzkumy se totiž pravidelně neprovádí.

V poslední době k žádným násilným antisemitským incidentům prakticky nedošlo, o vandalismu slyšíme málo. Loni jsme zaznamenali pět takových případů. Letos, pokud nebudeme brát říjen, tak žádný. Radikální skupiny, které by mohly nějakou budovu spojenou s Židy podpálit nebo na ni alespoň něco namalovat, zřejmě židovské objekty nezajímaly. Opět zdůrazňuji, pokud nepočítáme měsíc říjen (situace se změnila po útoku palestinského hnutí Hamás 7. října a následných odvetných akcích Izraele – pozn. red.).

Jinou záležitostí je samozřejmě státní nebo provládní propaganda, v níž se židovská tematika neustále objevuje v souvislosti s Ukrajinou. Ale to není specifické právě pro poslední dobu, začalo to už v roce 2014. Ta vyloženě nešíří antisemitská poselství, ale spíš zpravidla dochází k instrumentalizaci „židovské otázky“. A řekl bych, že to je za politickým účelem. Dělají to seshora dolů všichni, počínaje prezidentem až po ty poslední propagandisty.

Lidovky.cz: Je to proto, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je židovského původu? Nebo je to spojeno s něčím jiným?