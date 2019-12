Austrálii drtí extrémní počasí, roztékají se silnice. Dým pokryl řadu měst

CANBERRA/PRAHA Australský kontinent sužují v těchto dnech bezprecedentní vedra lámající historické rekordy. Dým z rozsáhlých požárů v buši pokryl řadu sídel včetně největšího města Sydney.

„Ze všech stran slyším od lidí, že mají rádi léto. Je-li to i váš případ, zkuste přijet sem – vsadím se, že tohle léto se vám líbit nebude.“ Těmito slovy vylíčila Hayley Nunnová agentuře Reuters poměry, které v těchto dnech panují v jejím domově, v městečku Oodnadatta ve vnitrozemí svazového státu Jižní Austrálie.

Teploty v Oodnadattě se v posledních dnech přes den blížily k nejvyšším hodnotám, které kdy byly na australském kontinentu zaznamenány (50,7 °C v roce 1960). Nesnesitelná horka svírají celou zemi již delší dobu a tento týden se již zapsal do historických tabulek: průměr denních maximálních teplot napříč australským kontinentem dosáhl včera podle Australské meteorologické služby 40,9 °C. Dosavadní rekord byl o půl stupně nižší. Teplota v některých místech se dokonce roztékají silnice.

Žhavá vlna nejen ztěžuje obyvatelům celé země běžné fungování, také však přispívá k šíření požárů. Ohně již po několik týdnů stravují vyschlé porosty v buši a na jihovýchodě země – kde žije většina obyvatel země – se dostaly nebezpečně blízko k velkým městům. Oheň se do čtvrtečního večera nepodařilo zkrotit na více než stovce lokalit, celkem hořelo či stále hoří na ploše asi 30 000 km2 (území větším než Morava). O život přišlo od začátku krize 6 lidí, zničeno bylo asi 800 domů.

V Novém Jižním Walesu, nejhůře postiženém a také nejlidnatějším svazovém státu Austrálie, úřady včera vyhlásily sedmidenní stav nouze. S plameny aktuálně bojuje 2000 australských hasičů za podpory kolegů z USA a Kanady a také s přispěním jednotek australské armády.

„Kde ještě, k čertu, jsi?“

Převládající směr proudění od západu způsobil, že požáry dospěly začátkem týdne téměř na dohled Sydney, v jehož aglomeraci žije přes 5 milionů obyvatel. Největší australské sídlo pokryl toxický dým z požárů, které již ve směru ze vnitrozemí město téměř obkroužily, a plameny dospěly do vzdálenosti pár desítek kilometrů od sydneyských předměstí.

Extrémní klimatické podmínky, jež za dobu spolehlivých meteorologických záznamů nemají obdoby, vzbudily v části obyvatelstva hněv, který se obrací i proti politikům. Hlavním terčem je premiér Austrálie Scott Morrison, jenž v minulosti opakovaně bagatelizoval důsledky klimatických změn.

Oponenty vládní politiky rozzlobilo, že premiér počátkem tohoto týdne, tedy na vrcholu krize, opustil zemi na (podle jeho kanceláře) „plánovanou dovolenou s rodinou“. Sociální snímky poté zaplavily fotografie premiéra pobývajícího na Havajských ostrovech, úřady to však nepotvrdily.

Ve středu před Morrisonovou rezidencí v Sydney protestovaly stovky lidí, z nichž někteří nesli transparenty s hashtagem „where the bloody hell are you?“ (v překladu „kde ještě, k čertu, jsi?“). Demonstranti tím naráželi na heslo, které Morrison – tehdy ve funkci ředitele státní agentury Tourism Australia – použil v roce 2006 v rámci kampaně lákající zahraniční turisty do Austrálie.