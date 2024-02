Neútočte na Rafáh bez plánu na ochranu civilistů, řekl Biden Netanjahuovi

Oba lídři mluvili také o jednáních ve snaze dosáhnout propuštění rukojmích zadržovaných Hamásem i o nutnosti humanitární pomoci v oblasti, uvedl dnes v prohlášení Bílý dům. Biden zdůraznil, že „je potřeba využít pokroku dosaženého v jednáních a co nejdříve zajistit propuštění všech rukojmích.“

Podle stanice Channel 12 trval hovor asi 45 minut. Šlo o první rozhovor mezi oběma lídry od chvíle, kdy Biden prohlásil, že reakce izraelských sil v Pásmu Gazy byla přehnaná.

Netanjahu v neděli v rozhovoru v americké televizi ABC řekl, že vítězství ve válce proti Hamásu v Pásmu Gazy je na dosah a ti, kdo Izrael odrazují od plánované pozemní ofenzivy v Rafáhu prakticky říkají, ať válku prohraje.

Stanici Fox News Netanjahu řekl, že reakce Spojených států na teroristický útok podobného rozsahu proti USA by vyvolala stejně velkou odezvu, ne-li ještě větší.

Hamás mezitím varoval, že případný postup izraelské armády do Rafáhu zhatí vyjednávání o propuštění rukojmích. Evropská unie, Spojené státy, ale například i česká vláda označují Hamás za teroristickou organizaci.

Egypt v neděli upozornil Hamás, že musí dohody o propuštění rukojmích výměnou za příměří dosáhnout do dvou týdnů, jinak Izrael postoupí do Rafáhu, uvedl americký list The Wall Street Journal (WSJ). V Káhiře v úterý začnou vyjednávání o této dohodě, kterých se zúčastní Izrael, USA a Katar, připomíná server listu The Times of Israel.