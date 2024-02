Zasr... chlap. Biden v soukromí sprostě nadával na Netanjahua, tvrdí zdroje

Prezidentův mluvčí Andrew Bates nařčení odmítl, podle něj by Biden nic takového o izraelském premiérovi nikdy neřekl. Oba lídři mají desítky let trvající vztah, který je na veřejnosti i v soukromí uctivý, podotkl mluvčí.

Podle zdrojů nadávka v angličtině zněla „bad fu*king guy“, je tedy podobné té, kterou fotbaloví fanoušci znají od (ne)slavného zápasu Slavie Praha s Glasgow Rangers.

Podle Politica se americký prezident obává, že Netanjahu touží zatáhnout USA do širší války na Blízkém východě. Takový konflikt by izraelskému premiérovi zajistil přísun amerických zbraní. Zároveň by ve světle větších hrozeb ustoupil mezinárodní tlak na to, aby souhlasil s příměřím v Gaze. A taktéž by se zapomnělo na jeho hluboké vnitropolitické potíže, jež se projevují rozsáhlou nespokojeností izraelské veřejnosti s jeho vládou.

S Netanjahuem jsou nespokojení i proizraelští demokraté. „Jsme zajedno v tom, že tato izraelsko-gazská válka musí okamžitě skončit a že Biden se musí Bibimu postavit. Politicky je to katastrofa,“ řekl Politicu nejmenovaný demokratický zákonodárce, přičemž použil Netanjahuovu přezdívku.

„Demokratická základna je opravdu naštvaná. A nejsou to jen levičáci. Nikdy jsem neviděl takovou hloubku roztrpčení jako v souvislosti s touto otázkou Gazy. Bibi je mezi mnoha demokratickými voliči toxický a Biden se od něj musí distancovat.“

Biden čelí především ze strany mladších voličů demokratů tlaku, aby přestal Izrael, který podle nich páchá „genocidu“ Palestinců, podporovat. Jejich odpor by prezidenta mohl stát volby, snaží se proto nyní vystupovat více propalestinsky, upozorňuje Politico.

Mezi Netanjahuem a Bidenem i veřejně probíhá spor ohledně ustanovení samostatného palestinského státu. Izraelský předseda vlády takovou možnost odmítl s tím, že nechce kompromisy, pokud jde o úplnou izraelskou bezpečnostní kontrolu nad celým Západním břehem.

Lepší by byl Trump, říká izraelský ministr

Šéf Bílého domu otevřeně kritizoval některé členy Netanjahuovy vlády, že se staví proti jakékoliv – i vzdálené – možnosti dvoustátního řešení. Podle portálu Axios si Biden přímo stěžoval izraelskému premiérovi, že se nedovede postavit proti krajně pravicovému křídlu v jeho koalici tak, jako se on postavil proti protiizraelskému krajně levicovému křídlu v Demokratické straně.

Jeden z nejvýraznějších zástupců tohoto křídla, ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir, zhanil způsob, jakým se Bidenova administrativa k válce v Gaze staví. Ministr ji obvinil, že svým jednáním posiluje Hamás.

„Namísto toho, aby nám poskytl úplnou podporu, zaměstnávají Bidena dodávky humanitární pomoci a paliva, které jdou Hamásu,“ řekl Ben Gvir v rozhovoru pro The Wall Street Journal. „Pokud by byl Trump u moci, jednání USA by bylo zcela odlišné,“ prohlásil s narážkou na Bidenova předchůdce, jenž se s ním pravděpodobně znovu utká o prezidentské křeslo.

Netanjahu se za USA postavil. „Hluboce si vážíme podpory, které se nám od vypuknutí války od Bidenovy administrativy dostalo,“ prohlásil. Zmínil dodávky zbraní, podporu v mezinárodních orgánech a nasazení amerických sil v regionu. „To neznamená, že nemáme neshody, ale zatím se nám je daří překonávat rozhodnými a uváženými rozhodnutími,“ dodal.

Bidenova administrativa po útoku Hamásu ze 7. října a následném spuštění odvetné operace v Pásmu Gazy prodala Izraeli munici za stovky milionů dolarů, přičemž obešla Kongres. Poskytla mu i výraznou diplomatickou podporu hájením jeho práva na sebeobranu. Zároveň ale USA tlačí na svého hlavního spojence na Blízkém východě, aby do Gazy vpouštěl dodávky humanitární pomoci a polevil v masivním ostřelování.

Biden taktéž nařídil uvalit sankce na izraelské osadníky na Západním břehu Jordánu, kteří se dopustili násilí na Palestincích. Právě ti mají podporu od Ben Gvira a dalších krajně pravicových vládních politiků.