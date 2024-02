Válka v Gaze ubírá Bidenovi hlasy. Stále více Američanů si myslí, že s podporou Izraele zašel příliš daleko

Přes 81 procent hlasů získal mezi demokratickými voliči v pondělních primárkách ve státě Michigan na severu USA Joe Biden. Přesto to není výsledek, s nímž by mohl být spokojen: více než sto tisíc demokratických voličů, tj. přes 13 procent z celku a zhruba pětkrát více v porovnání s předchozími michiganskými primárkami totiž na lístku zaškrtlo možnost „uncommited“ čili nerozhodnutí.

„Mám pro pana Bidena jediný vzkaz: Příměří, příměří, příměří,“ řekl listu The New York Times při odchodu z volební místnosti ve městě Dearborn 80letý Sámí Zrejk. Dodal, že pokud Biden nezmění svou blízkovýchodní politiku, nebude jej volit ani v podzimních prezidentských volbách. „Ani kdyby to mělo znamenat vítězství pro Donalda Trumpa,“ dodal muž původem z Jemenu.