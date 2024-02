Biden se setkal s Navalného manželkou a dcerou, USA chystají další sankce

Biden během setkání vyjádřil obdiv k Navalného mimořádné odvaze a jeho odkazu boje proti korupci a za svobodné a demokratické Rusko, v němž právní stát platí stejně pro všechny, uvedl Bílý dům v prohlášení.

Prezident rovněž potvrdil dřívější oznámení své kanceláře, že Spojené státy v pátek představí nové rozsáhlé sankce proti Rusku. Ty reagují na Navalného smrt a jsou i připomínkou dvouletého výročí vpádu ruských vojsk na Ukrajinu z 24. února 2022. Opatření se budou podle Bílého domu týkat mimo jiné obranného průmyslu či zdrojů ekonomických příjmů pro Rusko.

Julija Navalná sociální síti X uvedla, že je se svou dcerou, která studuje na Stanfordově univerzitě v Kalifornii. „Přiletěla jsem tě obejmout a podržet a ty podržíš mě... Určitě si se vším poradíme, moje milá. Miluji tě,“ vzkázala Navalná své dceři.

Navalnyj byl roky hlavní tváří ruské opozice a hlasitě kritizoval Putinův režim, mimo jiné za korupci. Opoziční předák vinil Kreml, že vydal svého času rozkaz ho otrávit. Hned po návratu do vlasti z Německa, kde ho z otravy vyléčili, byl Navalnyj uvězněn. Postupně dostal za různá obvinění tresty 2,5 roku, devět let a 19 let vězení. Vinu odmítal a své uvěznění přičítal snaze režimu umlčet veškeré odpůrce a kritiku.

Today, I met with Yulia and Dasha Navalnaya – Aleksey Navalny's loved ones – to express my condolences for their devastating loss.



Aleksey's legacy of courage will live on in Yulia and Dasha, and the countless people across Russia fighting for democracy and human rights. pic.twitter.com/aiCcgTrws3