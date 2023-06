UFC chce Muska s Zuckerbergem v kleci. Experti: Lidé bohužel zajímá bizár více než sport, pomoct by to ale mohlo

O tom, jak vznikla výzva mezi 51letým Muskem a o dvanáct let Zuckerbergem jsme psali už minulý týden. Prvně jmenovanému se nelíbí vize konkurenta na platformu, která by jednou mohla Twitteru konkurovat. A Zuckerberg dle tiskového oddělení společnosti Meta hozenou rukavici zvedl.

„Včera večer jsem s oběma mluvil – s Markem i Elonem. A oba to myslí naprosto vážně,“ řekl reportérům TMZ Dana White. Ten je pro změnu šéfem největší MMA organizace světa UFC, která pořádala v sobotu večer galavečer jeden ze svých menších galavečerů na Floridě.

„Jednalo by se bezpochyby o největší zápas historie, překonalo by to všechny rekordy v počtu prodaných placených televizních přenosů,“ pokračoval White ve své rétorice během víkendu, kdy mimo jiné na svém Twitteru představil v krátkém videu tričko k tomuto duelu.

Ano, není třeba pochybovat o tom, že právě finanční zisk je jeho hlavní motorem, ostatně, díky tomu je promotérem a díky tomu dokázal ze značky, kterou na začátku 21. století kupoval s bratry Fertittovými za dva miliony dolarů, vybudovat společnost s hodnotou přes 4 miliardy dolarů.

Byť on sám se zaštiťuje charitou. „Ti chlapi by vydělali stovky milionů dolarů na charitu. A nemusíte být fanoušky bojových sportů, abyste tento duel chtěli vidět. Ten zápas by chtěl vidět každý. Pokud to ti kluci myslí vážně, tak do toho můžeme jít spolu. Dělám zápasy, které chtějí fanoušci vidět. Tím se živím, takže pokud chtějí oni, určitě najdeme společnou řeč,“ přidal jeden z nejmocnějších promotérů sportovního světa.

„Už dle jeho kroků je vidět, že po tom zápase jde, lidé bohužel v dnešní době chtějí vidět bizár, sport bohužel pomalu jde na druhou kolej,“ řekl serveru Lidovky.cz k potenciálnímu souboji Musk vs. Zuckerberg promotér I Am Fighter (IAF) a sám bývalý zápasník Petr Ondruš.

„Věřím, že by to dokázali poskládat tak, aby z toho nebyla šaškárna jako je třeba Clash of the Stars a jim podobné akce, že by se to spíše podobalo exhibici Mika Tysona s Royem Jonesem Jr. (listopad 2022), kdy to byl regulérní galavečer, na kterém boxovali oni dva, další celebrity (mj. i Jake Paul) a pak i špičkoví boxeři (třeba současný mistr světa křížové váhy WBC Badou Jack),“ přidá svůj pohled Lukáš Konečný, bývalý nejlepší tuzemský boxer a nyní promotér stáje Tohle je box.

Srovnání Mark Zuckerberg vs. Elon Musk.

„Asi takhle – raději bych viděl Putina se Zelenským. Ale i tohle může natáhnout hodně lidí k bojovým sportům. Pokud se to vše dobře připraví, může to MMA a bojovým sportům pomoct. Pokud se nebude řešit jen ten mediální blázinec, na kterém staví dneska jiné organizace,“ doplnil svůj pohled Ondruš. „Mně už tyhle duely začínají pomalu vadit a myslím, že bojovým sportům tu obecně spíše škodí,“ myslí si Konečný.

Právě směr, kterým se případně všichni zainteresovaní vydají, bude pro úspěch klíčový. Finanční úspěch je téměř jistý, sportovní je otázkou. Musk s nadsázkou tvrdí, že jediným jeho cvičením je vyhazování dětí do vzduchu – a byť jich má sedm, takže se určitě u této činnosti nadřel –, Zuckerbergova zkušenost s bojovými sporty je zhruba tříletá.

Je jasné, že pokud chtěl promotér večera nabídnout více než jen bizár, museli by oslovit elitní bojovníky. A také by musel oba srovnat váhově, Musk totiž neoficiálně váží zhruba o deset kilo více než jeho o dvanáct let mladší zatím ještě jen byznysový rival.

A je i otázkou, zda by akci nakonec skutečně organizovala nejslavnější MMA značka. White s Zuckerbergem sice mají určité pouto, majitel Mety ostatně trénoval i v lasvegaském tréninkovém centru UFC, zájem o uspořádání souboje Musk vs. Zuckerberg už vyjádřil také Whiteův rival na poli promotérské činnosti – Youtuber a boxer Jake Paul.