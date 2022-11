Bolsonarovi příznivci zablokovali silnice, končící prezident nadále mlčí

Nedělní druhé kolo prezidentských voleb v Brazílii vyhrál o 1,8 procentního bodu sedmasedmdesátiletý levicový politik Luiz Inácio Lula da Silva, který největší latinskoamerickou zemi vedl už v letech 2003 až 2010.

Krajně pravicový prezident Bolsonaro se dosud ke své prohře nevyjádřil, předtím však dlouhodobě zpochybňoval formu voleb, která je od roku 1996 elektronická. V pátek nicméně slíbil, že výsledek uzná bez ohledu na to, jak to dopadne. „Bezpochyby. Kdo bude mít více hlasů, ten to dostane. To je demokracie,“ řekl.

Jisté znepokojení vyjádřil i vítěz voleb Lula, který řekl, že je napůl rád a napůl znepokojený. „Chci vědět, zda prezident, kterého jsme porazili, umožní předání úřadu,“ prohlásil Lula. Podle stanice G1 rádci a političtí spojenci apelují na stávajícího prezidenta, aby prohru uznal.

Volební kampaň byla nebývale vyhrocená a provázely ji i násilné incidenty, včetně několika vražd, jejichž motiv byl zřejmě politický. Lulovu výhru slaví od nedělního večera miliony lidí. Příznivci Bolsonara však na protest vyšli do ulic.

Do demonstrací se zapojili hlavně malí autodopravci a řidiči kamionů, kteří patří k tvrdému jádru Bolsonarových přívrženců. Na nejméně třech stovkách míst ve dvou desítkách států brazilské federace zablokovali silnice. Svými vozy nebo barikádami z pneumatik zablokovali některé klíčové infrastruktury, například dálnici Presidente Dutra, která spojuje dvě největší brazilská města Rio de Janeiro a Sao Paolo.

Podle agentury Reuters demonstranti zablokovali nejméně jednu z hlavních příjezdových cest do nákladního přístavu ve městě Paranaguá, který patří k největším v Latinské Americe. Někde Bolsonarovi podporovatelé pálili pneumatiky. Část voličů stávajícího prezidenta vyjadřuje podporu blokádám na sociálních sítích. Někteří Brazilci také chtějí, aby proti změně v nejvyšším úřadě zasáhla armáda.

Brazílie má sedmadvacet federálních jednotek, z toho je šestadvacet států a jeden federální distrikt hlavního města.

V pondělí večer předseda nejvyššího volebního soudu (TSE) Alexandre de Moraes nařídil federální policii, aby zablokované silnice zprovoznila. Za každou hodinu pokračujících blokád hrozí pokuty majitelům firem, jejichž kamiony se protestu účastní, a také šéfovi policie, uvedla agentura Europa Press.

Po oznámení oficiálních výsledků, podle nichž získal Lula 50,9 procenta hlasů a Bolsonaro 49,1 procenta, se prezident odmlčel. V pondělí jednal se svými ministry, z nichž jeden, ministr komunikací Fábio Faria pak oznámil, že Bolsonaro se k výsledkům vyjádří v úterý, napsal deník O Globo. Od roku 1997, kdy brazilská ústava povolila ucházet se o prezidentskou funkci dvakrát za sebou, je Bolsonaro prvním prezidentem, který nezískal druhý mandát.

Na výsledek voleb v pondělí reagoval jeden z prezidentových synů Flavio Bolsonaro, jenž je senátorem za Rio de Janeiro. Poděkoval Brazilcům, kteří volili jeho otce. „Zvedněme hlavu a nevzdávejme se naší Brazílie,“ napsal mimo jiné na Twitteru. Později doplnil: „Tati, jsem s tebou ve všem, co přijde!“

Brazilský zpravodajský server G1 napsal, že Lulův tým v pondělí oslovil šéfa Bolsonarova kabinetu Cira Nogueiru s žádostí o jednání o předání moci, Nogueira podle G1 souhlasil. Lula se má prezidentem stát 1. ledna. Podle místních médií rovněž Bolsonarův viceprezident Mourao kontaktoval svého volebního rivala Alckmina a řekl mu, že je připraven k jednáním o převodu úřadu a k uvolnění rezidence.

Už v pondělí Tarcísio de Freitas, který byl do letošního března tři roky ministrem Bolsonarovy vlády a v neděli byl zvolen guvernérem nejlidnatějšího a nejbohatšího brazilského státu Sao Paulo, uvedl, že se bude snažit o dobré vztahy s Lulovou vládou. Rovněž senátorka Tereza Cristina Diasová, jež byla do letošního března tři roky ministryní zemědělství, prohlásila, že je třeba respektovat výsledky nedělních demokratických voleb.