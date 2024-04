Britský parlament schválil vyhošťování migrantů do Rwandy. První odletí do tří měsíců

Britský parlament v noci na úterý schválil kontroverzní návrh zákona o vyhošťování migrantů do Rwandy, oznámily tiskové agentury. Zákon se týká uchazečů o azyl, kteří do Británie vstoupili nelegálně. První letadla s migranty odletí z Británie do Rwandy za 10 až 12 týdnů a od léta budou tyto lety pravidelné, prohlásil v pondělí britský premiér Rishi Sunak, jehož vláda nyní přijatým zákonem reagovala na nesouhlas britské justice s předchozí podobou plánu.