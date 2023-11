Podle nich musí být armáda do budoucna „bojeschopná“ a „připravená čelit rovnocennému protivníkovi“, zároveň také musí být schopna „uspět ve vysoce intenzivním boji“. „Nechceme danou konfrontaci pouze vyhrát, my ji musíme vyhrát. To je měřítko,“ píše se v materiálu.