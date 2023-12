Čím větší nenávist, tím víc držíme pohromadě, říkají izraelští umělci. Vylepují plakáty s unesenými lidmi

Lidovky.cz: Jak vás napadlo rozvěsit po New Yorku plakáty s fotkami unesených lidí?

Mintzová: Začalo to útokem Hamásu 7. října, kdy jsme dostávali telefonáty od našich rodin. Pro nás v New Yorku to bylo uprostřed noci, ale v Izraeli už byl den. Vzpomínám si konkrétně na svou tetu, která mi řekla, abych se už nikdy nevracela do Izraele. Naše země prý bude zničena a že nemám žádnou vlast, do které bych se mohla vrátit. Všechny tyto rozhovory byly pro nás opravdu velmi těžké, protože jsme tak daleko od domova a panikařili jsme a zjišťovali jsme ve zprávách, co se přesně stalo. Nejenže byli lidé povražděni a znásilněni, ale Hamás také spoustu lidí unesl.