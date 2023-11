Čína reaguje na zvýšený výskyt chorob. Zavádí přísnější opatření

Čínská vláda oznámila sérii opatření, která mají bránit dalšímu šíření respiračních onemocnění v zemi. Cestujícím přijíždějícím do Číny by měla být na hranicích měřena teplota, přísnější prevence a kontroly by měly být také ve školách a v domovech pro seniory. Čína zaznamenala v poslední době nárůst počtu respiračních onemocnění v zemi.