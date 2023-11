Největším obdivovatelem Metternicha v 20. století byl Henry Kissinger, americký poradce prezidenta pro otázky národní bezpečnosti a ministr zahraničí v letech 1969–1977. Nyní zemřel v požehnaném věku 100 let.

Věřím, že by mu udělalo radost, kdybychom nekrolog začali slovy: „Hmm, Kissinger zemřel. Co tím asi sleduje? O co mu jde? Komu slouží? Kdo ho platí?“