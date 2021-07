Colorado sází na ekoturisty. Stát dotuje masivní výstavbu sítě dobíjecích stanic pro elektroauta

DENVER/PRAHA Americký stát Colorado platí za ideální turistickou destinaci. V zimě nabízí proslulá lyžařská střediska jako Aspen, v létě zase horskou turistiku kolem ledovcových jezer nebo raftování na peřejích v Buena Vista. Nyní se Colorado rozhodlo lákat návštěvníky nejen svými přírodními krásami, ale i důrazem na ekologii – podporou masivní výstavby dobíjecích stanic pro elektromobily.

Jedním z velkých lákadel Colorada jsou i horské silnice zvané byways, jež vedou průsmyky a po úbočích Skalistých hor a nabízejí úchvatné výhledy všeho druhu – od bílých špiček čtyřtisícových velikánů až po písečné duny v San Luis Valley.



Jenže s tím jak se ve Spojených státech mění přístup k fosilním palivům, mění se i postoj ke spalovacím motorům, a tedy i k vyhlídkovým jízdám. V době, kdy se sluší být klimaticky uvědomělý nebo alespoň planetu nezatěžovat vysloveně zbytečnými kilometry, není dlouhá projížďka národním parkem právě v kurzu.

Stát Colorado se však rozhodl jít této změně naproti. Své horské silnice začal osazovat dobíjecími stanicemi pro elektroauta a turisty, teď láká na takzvané ekocestování – poznávání přírody klimaticky přijatelnou cestou. Z 26 coloradských vyhlídkových úseků už jich je elektrifikováno sedm a další mají přibýt v blízké budoucnosti.

Dobití každých 80 kilometrů

„Nechceme jet jenom do Vailu, ale také k Čistému potoku, do South Parku a dalších míst, která turisté ještě neobjevili,“ řekl k tomu americkému listu The New York Times 64letý Don Dulchinos, který jezdí hybridem Chevrolet Volt. „Jsme místní, takže tohle pro nás mění situaci.“

Kromě zmíněných destinací může Dulchinos například k pramenům řeky Arkansas nebo ke Grand Mese – největší stolové hoře na světě. Tam všude totiž momentálně stojí dobíjecí stanice designované ve stylu historických benzinových pump – přibližně každých 80 kilometrů. I když moderní elektrovozy mají minimální dojezd přes 300 kilometrů, podle Andrewa Grossmanna z coloradské turistické kanceláře „hustější výstavba pomáhá snížit úzkost z toho, že nedojedete“.

Projekt je odvážnější, než by se mohlo zdát. Elektroauta totiž v USA dosud vlastní jen malý zlomek obyvatel, letos by jich podle odhadu konzultační společnosti IHS Market mohlo být asi 3,5 procenta. V samotném šestimilionovém Coloradu jich v současnosti nejezdí ani 37 tisíc, potenciální klientela tak není příliš početná.



Zelená politika

Na druhou stranu je výstavba dobíjecích stanic masivně podporována státem, takže provozovatelé se nemusí obávat nízké návratnosti. O dotaci na výstavbu dobíjecí stanice si momentálně může zažádat jakákoli obec či soukromý podnik.

Na ekoturismus je navíc navázáno pronajímání elektrických aut, která jsou často pro průměrného Američana dosud příliš nákladná. Vždyť i ten nejmenší Mini Electric s dojezdem 177 kilometrů pořád stojí 30 tisíc dolarů (asi 640 tisíc korun), nemluvě o Teslách, které stojí od 50 tisíc až do 120 tisíc dolarů (zhruba milion až 2,6 milionu korun). Takový Nissan Leaf se ale dá v Coloradu pronajmout za „baťovských“ 59 dolarů (1300 korun) na den, což už je v dosahu běžného smrtelníka.

Colorado není jediný stát, který se snaží od základu proměnit podobu svého turistického průmyslu. Naopak, navazuje na vyšlapanou stezku západopobřežních států Kalifornie a Oregonu.

Sluneční stát například láká na proslulou dálnici číslo 99, která může nabídnout pravidelně rozmístěné dobíjecí stanice. Trasa vede romantickou venkovskou krajinou ve vnitrozemí, mimo jiné také vinařským regionem Lodi. Kdo se zase chce projet podél pobřeží, může zvolit takzvanou Drive the Arc – vede podél Sanfranciského zálivu a pak dál na severozápad do Sacramenta a k jezeru Tahoe.

Je příznačné, že se ve všech případech jedná o takzvané modré státy – ty, ve kterých pravidelně vítězí ve volbách Demokratická strana. Podobné programy jsou totiž součástí klimatické politiky a ta zase jedním z bojišť ideologické bitvy mezi liberály a konzervativci. Podle prvních jmenovaných jde o záchranu planety, podle druhých o falešnou kampaň, ze které těží navázané podniky.