Dárek k abdikaci císaře: Japonci budou mít deset dní volna

TOKIO/PRAHA Japonsko čeká na přelomu dubna a května mocenské střídání. Císař Akihito abdikuje a předá trůn staršímu synu Naruhitovi. Vláda při té příležitosti nadělila Japoncům nebývalý dárek: deset dní volna.

Nejstarší nepřetržitě vládnoucí monarchii světa čeká příští rok hotové zemětřesení. S chryzantémovým trůnem se po 30 letech rozloučí císař Akihito. Čtyřiaosmdesátiletý monarcha se předloni obrátil k národu s bezprecedentním přáním: že by chtěl abdikovat a vladařské povinnosti předat svému nástupci, staršímu synovi a korunnímu princi Naruhitovi. S poukazem na chřadnoucí zdraví vyjádřil obavy, že již nebude moci dostát svým povinnostem. Před 15 lety prodělal rakovinu av roce 2012 mu lékaři voperovali bypass. Novodobé dějiny země přitom takovou situaci nepamatují. Naposledy se vzdal moci japonský císař o 200 let dříve.

Mimořádná situace si žádá mimořádná opatření, chtělo by se říci. A tak v souvislosti s chystaným střídáním na trůně včera nadělila japonská vláda obyvatelům ostrovního císařství neobvyklý dárek. Kabinet premiéra Šinzóa Abeho schválil zákon, který potěší snad všechny zaměstnance: na přelomu dubna a května dostanou deset dní volna v kuse. V zemi, jež světu dala mimo jiné speciální termín pro upracování se k smrti (karóši), nevídaný jev.

Naposledy japonský kabinet přijal podobný zákon v roce 1993, když se ženil korunní princ Naruhito. S porážkou po druhé světové válce totiž japonský císař nejenže musel odmítnout božský původ vládnoucí dynastie, ale stal se také ryze ceremoniální hlavou země. A jako takový nemá žádné pravomoci, dokonce i jeho vlastní abdikaci musel schválit parlament. Vladař v podstatě nemá ani žádný majetek, dokonce ani volební právo.

Zato povinnosti ho čekají do posledního dne na trůně. Třicátého dubna se odcházející monarcha ještě setká v císařském paláci s premiérem, předsedy obou komor parlamentu a dalšími činiteli zastupujícími japonský lid. Osmapadesátiletý Naruhito se trůnu ujme den nato, tedy 1. května.

Oba dny jsou považovány za národní událost. Vedle nich však připadají na konec dubna a začátek května tradičně i tři další svátky – Japonci tomuto delšímu období pracovního klidu říkají zlatý týden. Vláda k nim vzhledem k mimořádným okolnostem letos přidala ještě další dva dny k dobru, takže se spolu s víkendy volno tentokrát protáhne na deset dní.

Nový monarcha od otce převezme posvátný meč

Kdo by však čekal, že ostrovní císařství na toto období chystá oficiální oslavy nástupu nového vladaře, pletl by se. Ty se za účasti zahraničních státníků odehrají až na konci října. Jejich součástí bude také přehlídka a státní banket. Nový monarcha si první květnový den od otce „jen“ převezme odznaky císařské moci, mimo jiné posvátný meč Kusanagi.

Podle tradice tomuto ceremoniálu budou moci přihlížet jen mužští příslušníci císařské rodiny. Dodnes totiž platí, že nástupnictví je možné jen po mužské linii. To, že se až do roku 2006 císařská rodina nedočkala po víc než čtyři desetiletí žádného mužského přírůstku, vedlo ale v jednu chvíli až ke vzniku zvláštní expertní komise. Ta se začala zabývat otázkou možného předání trůnu také po ženské linii. Nástupnickou krizi přinejmenším načas zažehnalo, až když se princi Fumihitovi, mladšímu synovi odcházejícího vladaře, narodil princ Hisahito. Budoucí císař Naruhito má totiž jediné dítě, a to dceru. Budoucnost nejstarší nepřetržitě vládnoucí monarchie světa tak spočívá na dvanáctiletém Hisahitovi.