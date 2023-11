Velký comeback. Britským ministrem zahraničí bude expremiér Cameron

David Cameron (57) David Cameron byl od roku 2010 premiérem a před parlamentními volbami, které se konaly v květnu 2015, dal slib uspořádat v případě vítězství své strany referendum o vystoupení z EU. K vypsání plebiscitu jej přiměly politické tlaky uvnitř jeho strany, hlavně z jejího euroskeptického křídla. Konzervativci skutečně zvítězili, a Cameron tak zůstal v úřadu premiéra. Když se ale Britové v červnu 2016 vyslovili pro odchod z evropského bloku, Cameron z premiérského úřadu v červenci téhož roku odstoupil. „Nemyslím, že by bylo správné, abych byl kapitánem, který povede naši zemi do jejího dalšího cíle,“ řekl. Ve funkci jej nahradila Theresa Mayová Pro brexit se vyslovilo 51,9 procenta hlasujících, proti jich bylo 48,1 procenta. Účast dosáhla 72 procent. Británie formálně opustila Evropskou unii ke konci ledna 2020. Členem bloku a jeho předchůdců byla od roku 1973. Cameron se přitom už před vypsáním referenda pod tlakem domácí politiky snažil vyjednat s unií některé ústupky pro Británii, omezit sociální dávky pro přistěhovalce z ostatních zemí Evropské unie nebo získat větší pravomoci pro národní parlamenty. Už v prosinci 2011 jako šéf britské vlády vetoval změny lisabonské smlouvy EU s tím, že nejsou v zájmu jeho země. Brexit sice pro Camerona znamenal politický knockout, on sám přitom prohlásil, že vypsání referenda nelituje, pouze hluboce lituje jeho výsledku. Po své rezignaci Cameron opustil politiku, působil jako poradce, byl členem různých společenských institucí a vedl například vědecké centrum, které se zabývá výzkumem Alzheimerovy nemoci. David William Donald Cameron se narodil 9. října 1966 v londýnské čtvrti Marylebone. V roce 1984 absolvoval prestižní Eton, potom politické vědy, filozofii a ekonomii na Oxfordské univerzitě. V roce 1992 pracoval pro Konzervativní stranu jako poradce tehdejšího ministra financí Normana Lamonta a posléze sedm let pro televizní společnost Carlton Communications. Do parlamentu poprvé neúspěšně kandidoval v roce 1997, o čtyři roky později jej zvolili za obvod Witney v Oxfordshireu. Ve stínovém kabinetu zasedal už od roku 2003, o dva roky později se stal na půl roku stínovým ministrem školství. Do čela konzervativní strany se Cameron dostal v prosinci 2005 a převzal ji ve stadiu hluboké demoralizace po trojí volební porážce. Stranu zmodernizoval, podobně jako Tony Blair svého času labouristy. V květnu 2010 vrátil Cameron konzervativce do vlády po 13 letech v opozici a stal se nejmladším premiérem za dvě století. Jeho kabinet provedl rozsáhlé změny v sociální sféře, imigrační politice, vzdělání a ve zdravotnictví, uspořádal i referenda o změně volebního systému nebo nezávislosti Falklandských ostrovů a Skotska. Jeho vláda také legalizovala sňatky osob stejného pohlaví v Anglii a ve Walesu. Cameron má vztah k České republice: je prasynovcem Alfreda Coopera, někdejšího britského ministra války, který na podzim 1938 kvůli nesouhlasu s chováním své vlády během mnichovské krize rezignoval na funkci prvního lorda admirality. Za to jej v osobním dopise ocenil prezident Edvard Beneš. Cooperovy dopisy věnoval tehdejší český premiér Mirek Topolánek Cameronovi při jeho návštěvě Prahy v roce 2007. Poté byl Cameron v ČR jako ministerský předseda v lednu 2016. Cameron je od roku 1996 ženatý; se Samanthou Sheffieldovou mají děti Nancy, Elwena a Florence. Syn Ivan, postižený dětskou mozkovou obrnou a epilepsií, zemřel v únoru 2009 v šesti letech.