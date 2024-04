Nebyl bych objektivní, ošívají se vybíraní porotci nad Trumpem a pornoherečkou

Sedmasedmdesátiletý republikánský prezident z let 2017 až 2021 tvrdí, že poměr s pornoherečkou Stephanie Cliffordovou, známou rovněž jako Stormy Daniels, neměl a veškerá obvinění odmítá. K slyšení dnes i v pondělí dorazil osobně.

Porota, která bude v procesu rozhodovat, bude mít 12 členů a šest náhradníků. Výběr byl zahájen v pondělí, avšak prvních šest členů bylo vybráno až dnes. Média odhadovala, že celkem by mohl výběr poroty trvat týden. Desítky potenciálních porotců totiž v pondělí vyjádřily pochybnosti ohledně své schopnosti zachovat si v procesu nestrannost, a soud je proto propustil. Potenciální porotci odpovídají na sérii 42 předem schválených otázek, které mají odhalit, zda by se v případu dokázali rozhodovat podle zákona a důkazů, nikoliv na základě vlastních pocitů a názorů.

Trump k soudu přijel kolem 9:00 místního času (15:00 SELČ). Před vstupem do budovy zamával novinářům a v krátkém vyjádření před televizními kamerami prohlásil, že k tomuto procesu „nikdy nemělo dojít“. Zároveň zopakoval, že soud s ním je politicky motivovaný a že soudce je předpojatý. K tomuto tvrzení neposkytl žádné důkazy. Během dnešního výběru porotců soudce Juan Merchan Trumpa napomenul za to, že hovořil ve chvíli, kdy potenciální porotci odpovídali na otázky. „Nedopustím, aby byli porotci v této soudní síni zastrašováni,“ uvedl soudce.

Jeden muž byl omluven ze služby v porotě, protože vyjádřil obavy, že by mohl být „nevědomky zaujatý“, jelikož podle svých slov vyrůstal v Texasu a pracoval v oblasti financí s lidmi, kteří „intelektuálně tíhnou k republikánům“, uvedla agentura AP. Jiná žena naopak uvedla, že s Trumpovou politikou nesouhlasí, ale rozhodovala by nestraně a spravedlivě, pokud by byla vybrána.

Trump čelí obžalobě z falšování finančních záznamů. Toho se údajně dopustil ve snaze skrýt před prezidentskými volbami v roce 2016 platby pornoherečce Cliffordové, známé rovněž jako Stormy Daniels, kterou chtěl údajně penězi přesvědčit, aby mlčela o jejich románku z roku 2006. Podle obžaloby Trumpova firma poskytla 130 tisíc dolarů (zhruba tři miliony Kč) Trumpovu tehdejšímu právníkovi Michaelu Cohenovi, aby tuto částku zaplatil Cliffordové za to, že bude o románku se ženatým prominentním podnikatelem a prezidentským kandidátem mlčet. Podle obžaloby byly platby Cohenovi vykázány jako právní výdaje, aby se zakryl jejich skutečný účel. Trump obvinění odmítá.

Jedná se o první ze čtyř Trumpových trestních kauz, která se dostala k soudu, a možná jedinou, která by mohla skončit rozsudkem ještě předtím, než voliči v listopadu rozhodnou, zda se má předpokládaný republikánský kandidát na prezidenta vrátit do Bílého domu.

V pondělí před soud předstoupilo prvních 96 potenciálních porotců, ale více než polovina z nich byla propuštěna poté, co vyjádřili pochybnosti o své nestrannosti. Porota se vybírá z celkem více než 500 lidí.