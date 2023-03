Českého dobrovolníka na Donbase vážně zranil šrapnel, řeší se jeho převoz domů

Jeden z našich statečných mediků-dobrovolníků byl na Donbase zasažen šrapnelem. Momentálně je jeho stav stabilizovaný, ale situace je vážná a nelze předjímat další vývoj. Děláme vše, co je v našich silách, aby se mohl brzy vrátit do vlasti. S ohledem na citlivost situace nebudeme o jeho stavu do odvolání poskytovat další informace.



V Projektu Phoenix se věnujeme pomoci v oblastech konfliktu již rok a s každou misí naši dobrovolníci riskují zranění, nebo i život. Jsme si plně ...vědomi rizik, ale i toho, jak je naše pomoc potřebná.