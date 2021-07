Drtivá většina Japonců je proti olympiádě, říká odborník. Bojí se prý rizika nákazy i zvyšování daní

Lidovky.cz: Organizační výbor olympijských her v Tokiu ve čtvrtek odvolal Kentaróa Kobajšiho, šéfa týmu zodpovědného za úvodní ceremoniál her. Stalo se tak kvůli údajně nevhodnému vtipu v roce 1998. Vypadá to, že problémy tokijské olympiády neberou konce, a to ještě ani nezačala...

Ano, je to další podstatná rána pro organizaci her a přispívá to ke všeobecnému zmatku tady v Tokiu. Atmosféra tu opravdu není vůbec radostná, nikdo nejásá.