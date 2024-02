„Celý svět, stejně jako šéfové Hamásu, musí mít jasno o tomto: Pokud Hamás do 10. března nepropustí všechna zbývající rukojmí, podnikneme vojenské operace všude v Pásmu Gazy včetně Rafáhu.“ Ve slovech Bennyho Gance, člena izraelského válečného kabinetu, tak v neděli poprvé zazněl jasný termín, kdy by se Izraelci mohli pokusit vstoupit do města Rafáh v jižní části Pásma Gazy. Uvedené datum není náhodné, 10. března letos začíná muslimský postní měsíc ramadán.