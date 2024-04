Elona nám seslal Bůh, oslavovaly tisíce Bolsonarových příznivců v Brazílii

„Děkujeme, Elone Musku,“ měl na plakátu s portrétem Muska osmašedesátiletý Alfredo Queiroz. „Podporuje Brazílii proti té nestoudné krvavé diktatuře, kterou v této zemi máme,“ myslí si důchodce, jenž se s tisíci exprezidentových fanoušků sešel na pláži Copacabana.

„Musk je pro nás nepostradatelný. Bůh si tohoto muže vybral, aby celému světu odhalil diktaturu, která se v Brazílii ujala moci. Je to zásadní nástroj,“ řekl listu The Guardian jednapadesátiletý Sergio Galvão.

Musk nadchl Bolsonarovy stoupence, již Moraese obviňují z protiústavního tažení proti krajně pravicovým politikům a aktivistům.

Moraes vede vyšetřování v kauzách takzvaných digitálních milicí, což jsou uskupení příznivců krajní pravice, která na sociálních sítích šíří podle úřadů dezinformace, a také vyšetřování událostí z 8. ledna 2023, kdy Bolsonarovi příznivci zaútočili na sídla nejvyšších brazilských institucí.

Musk proti soudci brojí od začátku dubna, kdy ho nazval „brazilským Darth Vaderem“, a jeho jednání přirovnává k chování „brutálního diktátora“. „Tento soudce bezostyšně a opakovaně zradil ústavu a lid Brazílie. Měl by odstoupit nebo být zbaven funkce,“ napsal Musk.

Také on čelí v Brazílii vyšetřování, a to pro podezření z bránění výkonu spravedlnosti. Moraes to v dubnu oznámil poté, co Musk uvedl, že by síť X mohla obnovit některé profily, jež nechala deaktivovat brazilská justice. Americký miliardář totiž zásah proti profilům, které podle brazilských vyšetřovatelů šíří falešné zprávy, považuje za nepřiměřený.

Muskova kampaň proti Moraesovi podle Guardianu pobouřila progresivní Brazilce, podle nichž jde o součást promyšleného plánu s cílem podkopat levicovou vládu prezidenta Luly.

„Muskova trucovitá ofenziva je útokem na právní stát, jenž má posílit brazilskou krajní pravici,“ uvedl šéf vládní Strany pracujících strany Gleisi Hoffmann.

„Musk je člověk, jemuž skutečně záleží na svobodě nás všech. Je to člověk, který měl odvahu ukázat, jakým směrem se ubírá naše demokracie a kolik svobody jsme ztratili,“ řekl Bolsonaro v neděli davu.