‚Epochální chvíle‘ pro Chorvatsko: most na Pelješac už stojí, odříznutí Dubrovníku od zbytku země již nehrozí

Není nejvyšší, už vůbec ne nejdelší, ani nejde o žádný mimořádný design. Přesto budí 2,4 kilometru dlouhý most spojující chorvatskou pevninu s poloostrovem Pelješac mimořádnou pozornost. „Je to fascinující dílo, které bude sloužit nám i dalším generacím,“ řekl v místě stavby v noci na čtvrtek chorvatský premiér Andej Plenkovič poté, co byl poslední segment pelješackého mostu usazen na své místo.