Vazba trvá, řekli Rusové americkému novináři. USA žádají okamžité propuštění

Moskevský soud prodloužil vazbu amerického novináře Evana Gershkoviche do konce ledna příštího roku. Korespondenta listu The Wall Street Journal (WSJ) letos v březnu zatkla na Urale ruská tajná služba FSB a obvinila ho ze špionáže, za což mu hrozí až 20 let vězení. Žurnalista i jeho zaměstnavatel vinu odmítají. Ambasáda USA dnes zopakovala americkou žádost o jeho okamžité propuštění.