Evropská komise chce 100 miliard eur pro regiony závislé na uhlí

ŠTRASBURK/BRUSEL Evropská komise chce na pomoc regionům závislým na uhlí a dalších fosilních palivech získat v příštích sedmi letech investice ve výši nejméně 100 miliard eur (2,5 bilionu korun).

Víceletý rozpočet EU by z této částky měl poskytnout 7,5 miliardy. Oznámil to v úterý výkonný místopředseda Evropské komise Frans Timmermans, který veřejnosti představil podrobnosti fondu na podporu regionů, jež mohou čelit problémům při přechodu ke klimaticky čistému hospodářství. Konkrétní oblasti by podle něj měly vybrat členské státy.