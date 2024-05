Atentátníka na premiéra Fica převezli náhle do nemocnice na psychiatrii

O převozu atentátníka Juraje C. informoval naříklad web tvnoviny.sk.

Fico je hospitalizován ve fakultní nemocnici v Banské Bystrici od poloviny května, kdy se stal obětí atentátu. Útočník politika několikrát postřelil.

Úřad vlády bližší informace o Ficově stavu opět neuvedl. Napsal, že věří v pokračování pozitivního vývoje.

Krátce po atentátu o zdravotním stavu devětapadesátiletého Fica včetně jeho operací informoval média hlavně premiérův blízký spolupracovník a ministr obrany Robert Kaliňák.

Následně stručné informace začala zveřejňovat nemocnice a úřad vlády. Čtyři dny po atentátu nemocnice uvedla, že Fico je mimo ohrožení života a jeho rekonvalescence si vyžádá dlouhou dobu.

Atentátníka, kterým je podle slovenských médií 71letý spisovatel a aktivista Juraj C., soud poslal do vazby. Za pokus o úkladnou vraždu mu hrozí až 25 let vězení nebo doživotí.

Obviněný nepodal stížnost proti vazebnímu stíhání. Podle soudu zdůvodnil atentát svým nesouhlasem s politikou slovenské vlády a během výslechu tvrdil, že Fica zabít nechtěl.