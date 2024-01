Úřad pro palestinské uprchlíky ztrácí podporu, Česko nepřispívá už roky

UNRWA Agentura OSN pro pomoc a práci ve prospěch palestinských uprchlíků na Blízkém východě (UNRWA) vznikla po konci první arabsko-izraelské války, kdy domovy opustilo nebo z nich bylo vyhnáno odhadem 750 000 Palestinců. Oficiálně byla založena na konci roku 1949 Valným shromážděním OSN, pod které přímo spadá. Mandát UNRWA je obnovován vždy na tři roky, ten nynější by měl vypršet na konci června 2026.

Status uprchlíka se v případě Palestinců týká i potomků lidí, kteří před lety opustili domovy a o které se UNRWA nadále stará. Počty palestinských uprchlíků tak podle této agentury od konce 40. let minulého století značně rostly. Zatímco v roce 1950 jich bylo 914 000, o deset let později 1,1 milionu, v roce 1970 1,4 milionu, o deset let později 1,8 milionu, v roce 1990 2,4 milionu a po dalších deseti letech 3,7 milionu a v roce 2010 již kolem pěti milionů. Nyní UNRWA uvádí 5,7 milionu uprchlíků.

Nejvíce palestinských uprchlíků se nachází podle údajů UNRWA v Jordánsku (2,3 milionu), Sýrii (na 570 000) a Libanonu (480 000). Na Západním břehu Jordánu, kde žijí skoro tři miliony lidí, žije asi 870 000 uprchlíků, v Pásmu Gazy, které má asi 2,4 milionu obyvatel, žilo před současným konfliktem asi 1,5 milionu uprchlíků. Údaje za Sýrii zahrnují počet před občanskou válkou v zemi, která vypukla v roce 2011, nyní jich tam zůstává podle odhadů asi 440 000.

Téměř třetina registrovaných palestinských uprchlíků, tedy více než 1,5 milionu osob, žije v 58 uznaných palestinských uprchlických táborech v Jordánsku, Libanonu, Sýrii, Pásmu Gazy a na Západním břehu Jordánu, včetně východního Jeruzaléma. Zbývající dvě třetiny žijí mimo tábory v okolních městech a zemích, včetně Pásma Gazy a Západního břehu Jordánu. I pro odpor hostitelských zemí se uprchlíci ani po 70 letech neintegrovali do jejich společnosti.

UNRWA vznikla s úkolem zajišťovat palestinským uprchlíkům jídlo a další služby jako vzdělání a lékařskou péči. Právě na vzdělávání připadá největší část rozpočtu, podle údajů agentury je to 58 procent všech prostředků, následuje zdravotní péče (15 procent), podpůrné služby (13 procent), humanitární a sociální služby (šest procent) a investice do zlepšení infrastruktury (čtyři procenta). Agentura zaměstnává na 30 000 lidí, v naprosté většině v místě žijících Palestinců.

Roční rozpočet UNRWA přesahuje nyní miliardu dolarů a financování organizace závisí na dárcích. Většinu finančních prostředků vždy poskytovaly USA a evropské země. V roce 2022 pocházelo přes 44 procent z celkového objemu příspěvků ve výši 1,17 miliardy dolarů od členských států EU, které přispěly částkou 520,3 milionu dolarů, a individuálně i prostřednictvím Evropské komise. Největšími individuálními dárci pak byly podle dat UNRWA Spojené státy, Německo a Švédsko.

Nynější hrozba pozastavení financování úřadu OSN pro palestinské uprchlíky tak může fungování UNRWA vážně narušit. V reakci na informace o zapojení některých pracovníků do teroristického útoku palestinského Hamásu na jihu Izraele ze 7. října se peníze rozhodly zadržet USA, Kanada, Austrálie, Itálie, Británie, Finsko či Nizozemsko, žádné nové prostředky nepošle UNRWA ani Německo, které patří k největším dárcům tomuto úřadu, a se schválením peněz počká i Švýcarsko.

UNRWA měla potíže s financováním už v nedávné minulosti, když vláda bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa v roce 2018 financování agentury zablokovala kvůli tomu, že agentura podle ní jen prodlužuje problém kolem palestinských uprchlíků a je třeba její práci reformovat. Výpadek nahradily bohaté arabské země Perského zálivu, ale jen dočasně, podpora klesla ze stovek milionů na asi 25 milionů dolarů. Vláda nynějšího prezidenta Joea Bidena později pomoc obnovila.

Fungování úřadu OSN pro palestinské uprchlíky dlouhodobě kritizuje Izrael, podle představitelů židovského státu šíří protiizraelské nálady. To ale UNRWA odmítá. Kritika ale na agenturu míří i z dalších stran například v dubnu 2021 Evropský parlament odsoudil nenávist, k jaké jsou palestinští žáci vedeni ve školách financovaných prostřednictvím UNRWA. Agentura tvrzení označila za nepodložená a uvedla, že „její vzdělávací materiály podporují a prosazují zásady a hodnoty OSN“.