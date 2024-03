Afghánská odnož IS se pokusila také o útoky ve Francii, oznámil Macron

„Tato skupina se pokusila spáchat několik akcí také na našem území,“ řekl Macron při své nynější návštěvě Francouzské Guyany.

Francouzský premiér Gabriel Attal v pondělí hovořil o zmaření dvou útoků od začátku roku. Kvůli zvýšenému ohrožení podle něj byl také více než zdvojnásoben počet vojáků v pohotovosti.

Spojené státy v pátek uvedly, že mají k dispozici zpravodajské informace, které potvrzují, že útok provedla skupina Islámský stát-Chorásán, což je afghánská větev této teroristické organizace. Objevila se ve východním Afghánistánu koncem roku 2014 a rychle si získala pověst mimořádně brutálního uskupení.

Ruské úřady v souvislosti s útokem zadrželi jedenáct lidí, včetně čtyř přímo podezřelých z útoků, které v neděli soud obvinil z terorismu a uvalil na ně nejméně dvouměsíční vazbu. Ruský prezident Vladimir Putin dříve naznačil jejich spojení s Ukrajinou, Kyjev jakékoli zapojení důrazně popřel. Podle soudu pocházejí čtyři útočníci z Tádžikistánu.

„Navrhli jsme ruským službám a našim partnerům v regionu zvýšenou spolupráci,“ uvedl v pondělí také francouzský prezident Macron. Rusku rovněž vzkázal, že by bylo „cynické a kontraproduktivní“ snažit se svalovat vinu na Ukrajinu – pro něj samotné i pro bezpečnost jeho občanů.

„K tomuto útoku se přihlásil Islámský stát a informace, které máme k dispozici my, naše zpravodajské služby i naši hlavní partneři, skutečně naznačují, že to byl subjekt IS, který tento útok vyvolal,“ řekl Macron.

Francie vynaloží „bezprecedentní prostředky“

Francouzský protiteroristický program Vigipirate má tři stupně, přičemž nejvyšší stupeň je aktivován v případě útoku ve Francii či v zahraničí nebo v případě, že je hrozba útoku považována za bezprostřední. Spouští se tak výjimečná bezpečnostní opatření, například zesílené hlídky ozbrojených sil na veřejných místech, jako jsou nádraží, letiště a náboženská místa.

V rámci obdobného programu Sentinelle je ve Francii v pohotovosti tři tisíce vojáků. Kvůli nové hrozbě bude mít pohotovost dalších čtyři tisíce vojáků, připravených zajistit bezpečnost v rámci projektu Vigipirate, uvedl premiér Attal při návštěvě pařížského nádraží Saint Lazare.

„Hrozba islamistického terorismu je reálná a silná,“ uvedl Attal, podle něhož tato hrozba „nikdy nezeslábla“. Francie kvůli tomu podle něj po celém území vynaloží „bezprecedentní prostředky“.

Na začátku ledna policie zadržela člověka, který chtěl zaútočit na „židovské cíle“ nebo na „LGBT diskotéku“. Druhý plán ze začátku března skončil zatčením dvaašedesátiletého muže, který cílil na křesťanské náboženské stavby, sdělilo francouzské ministerstvo vnitra.

Od roku 2017 Francie podle premiéra Attala zabránila 45 plánům na útok a vyhostila 760 radikalizovaných cizinců.

České ministerstvo zahraničí po posílení bezpečnostních opatření ve Francii doporučuje zachovávat nejvyšší opatrnost a v podezřelých případech informovat tamní policii. Uvedlo to v pondělí ve zprávě v cestovatelském systému Drozd.

Při páteční střelbě v koncertním sále ve městě Krasnogorsk na západním okraji Moskvy ozbrojenci zabili nejméně 137 lidí, dalších více než 180 je jich zraněno. K útoku se opakovaně přihlásil IS. Spojené státy před touto hrozbou Rusko varovaly, ale Putin varování veřejně odmítl jako pokus o zastrašování.