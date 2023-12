Macron slavil s Židy a sklidil kritiku za „dvojí metr“ kvůli muslimům

Konference evropských rabínů každoročně oceňuje Cenou Immanuela Jakobovitse bojovníky proti antisemitismu a za náboženské svobody. Letošním laureátem se stal Macron, a slavnostní večer s předáním ceny se proto konal v sídle francouzského prezidenta. Připadl na první den osmidenního svátku chanuka, během něhož se zapalují svíčky.

Macron uvedl, že zapálení svíčky bylo součástí širšího programu, kterého se účastnili představitelé více náboženství. Podle Macrona šlo o „kulturní gesto“ v duchu „svornosti, která je republikánským principem“.

Radio Shalom @radioshalom94_8 Allumage de la première bougie de Hanoucca à l’Elysée en présence d’Emmanuel Macron. Le président de la République a allumé une bougie en mémoire des victimes des massacres du 7 octobre et le Grand Rabbin De France, Haïm Korsia, a allumé la première bougie. https://t.co/hjafENqh8Y oblíbit odpovědět

Prezident rovněž dodal, že tím chtěl „dodat sebedůvěru“ francouzské židovské komunitě, která je od začátku války v Pásmu Gazy mezi Izraelem a Hamásem před dvěma měsíci výrazně častěji terčem antisemitských útoků.

Elysejský palác o akci na svých stránkách neinformoval, na sociálních sítích se ale objevilo video Macrona s francouzským vrchním zemským rabínem Haimem Korsiou a zaplněným slavnostním sálem.

Zejména představitelé levice se obávají, že francouzská společnost by mohla mít pocit, že prezident v době rostoucího napětí mezi židy a muslimy má „dvojí metr“. Francie uzákonila důslednou odluku státu a církve 9. prosince 1905.

„Pozor: od mše v Marseille po chanuku v Elysejském paláci Macron ukazuje, že nerozumí sekularismu,“ poznamenal představitel levicové strany Nepodrobená Francie (LFI) Jean-Luc Mélenchon. Narážel na Macronovu účast na zářijové mši v Marseille na jihu Francie, kterou celebroval papež František.

„Elysejský palác není místem bohoslužeb. V případě sekularismu neděláme kompromisy. Je cenný, ale křehký,“ řekla k setkání šéfka regionu Okcitánie Carole Delgaová.

Ministr vnitra Gérald Darmanin, do jehož kompetence spadají i náboženské záležitosti, odmítl, že by byl sekularismus jakkoli ohrožen. Uvedl, že je to stejně absurdní jako nedávné spory některých radnic o zákazu vánočních trhů a jesliček, které jsou podle Darmanina „součástí kulturního společenského života“.