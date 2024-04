Hrotili vztahy kvůli Ukrajině, teď spolu Paříž a Moskva mluví. I kvůli terorismu

Francie ústy Lecornua vyjádřila solidaritu obětem teroristického útoku v koncertní síni Crocus na předměstí Moskvy, při němž zemřelo nejméně 144 lidí a 551 dalších utrpělo zranění. Byl to nejkrvavější útok v Rusku za posledních dvacet let a přihlásil se k němu Islámský stát (IS).

Diktátor Vladimir Putin a další členové ruského vedení nicméně nadále hledají spojení mezi útočníky a Ukrajinou, potažmo Západem. To Kyjev i jeho západní spojenci popřeli. Francouzský prezident Emmanuel Macron minulý týden uvedl, že odnož IS, která se přihlásila k útoku u Moskvy, se v poslední době pokusila spáchat několik podobných akcí také ve Francii.

Moskva má zejména v posledních týdnech s Paříží napnuté vztahy, a to v souvislosti s tématem vysílání vojáků ze zemí Evropské unie včetně Francie na Ukrajinu. Poté, co možnost veřejně otevřel slovenský premiér Robert Fico, se především z Francie ozývá, že by k tomu jednou mohlo dojít.

Macron řekl, že jeho země možná bude nucena v určitém okamžiku vést pozemní operace na Ukrajině. K vysílání vojáků pak poznamenal, že to byl především signál pro Rusko, které se jinak před ničím nezastaví. Kyjevu podle Lecornua dodá Francie stovky starších obrněných vozidel, nové střely země-vzduch, desítky houfnic Caesar či 80 tisíc kusů dělostřelecké munice.

Kreml na vzkazy z Elysejského paláce okamžitě reagoval a pohrozil, že se francouzští vojáci stanou „legitimním a prioritním“ terčem ruské armády.

Připravujeme podrobnosti.