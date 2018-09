Francouzská armáda vyslala do Mali 120 výsadkářů, cílem bylo zaskočit ozbrojené teroristy

PAŘÍŽ Francouzská armáda vysadila ve čtvrtek ráno 120 výsadkářů v jedné z nejneklidnějších oblastí na severovýchodě Mali v rámci operace proti islamistům. Oznámila to agentura AFP s odvoláním na generální štáb.

Asi 80 parašutistů vyskočilo ze dvou vojenských dopravních letounů Transall a zbývající čtyři desítky z Airbus A400M, upřesnil mluvčí štábu plukovník Patrik Steiger. Výsadková operace podle něj „umožnila doplnit síly na místě v oblasti“ u města Ménaka, ležící u hranic s Nigerem, kde jsou již nasazeni vojáci z ozbrojených sil Mali a další francouzská jednotka o síle roty. Cílem výsadku bylo „zaskočit ozbrojené skupiny teroristů a předvést místním obyvatelům schopnost rychle zasáhnout“, dodal.



AFP dodala, že francouzská armáda vůbec poprvé použila k výsadku v operaci v Mali letoun A400M, který zařadila do své výzbroje v roce 2013. Výsadkáři seskakovali ze zadní rampy, protože letoun ještě není schopen vysazovat parašutisty bočními dveřmi, což Airbus nakonec slíbil napravit.

Tuaregové zahájili v roce 2012 v Mali povstání s cílem vytvořit nový stát. Do povstání se ale posléze vmísili stoupenci teroristické organizace Al-Káida, kteří se zmocnili měst na severu země a začali tam uplatňovat islámské právo šaría. Teroristy z malijského území o rok později vytlačily francouzské vojenské jednotky. Islámští radikálové jsou přesto v oblasti nadále aktivní a využívají k tomu i etnické napětí.

Tento měsíc se do Česka vrátily tři desítky vojáků z mise v Mali, kde měli na starosti ostrahu velitelství výcvikové mise Evropské unie. Proti některým svým předchůdcům se vojáci nedostali do střetů s nepřítelem. V Mali je vystřídali vojáci 4. brigády rychlého nasazení, jádro nové jednotky tvoří vojáci z Žatce. V listopadu se český kontingent početně rozšíří. Mandát, který dosud povoloval do země poslat až 50 vojáků, se rozšířil na 120.