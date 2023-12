Bavorský premiér Markus Söder vytáhl do boje proti genderově korektní mluvě. Na úřadech či školách v jeho spolkové zemi tak nebude do budoucna povoleno používání speciálních znaků, například hvězdiček či dvojteček, jež by signalizovaly, že jsou míněna i jiná než biologická pohlaví muž a žena.