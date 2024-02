Věří v brzké totální vítězství. Netanjahu odmítl návrhy Hamásu k příměří

„Jsme na cestě k úplnému vítězství. Vítězství je na dosah ruky,“ prohlásil podle listu The Times of Israell izraelský premiér na tiskové konferenci. Podle něj válka nebude trvat roky, její konec je „záležitost měsíců“.

Podle Netanjahua zde není žádná jiná alternativa než kompletní zničení vojenského křídla Hamásu. Podle něj jen tak bude zajištěna bezpečnost na severu i jihu Pásma Gazy. Izrael musí být možnost zde zasáhnout, kdykoliv to bude potřeba, dodal s tím, že musí dojít k demilitarizaci celé Gazy.

Prioritou zůstává osvobození rukojmí, unesených Hamásem při teroristickém útoku na Izrael 7. října, řekl Netanjahu. Podle něj pokračující vojenský tlak zvýší šance, že dojde k jejich osvobození.

Netanjahu odmítl požadavky Hamásu ohledně příměří. Jejich termíny popsal jako „bizární“, uvádí stanice BBC. Podle něj jednání se skupinou „nikam nevedou“. Nevyloučil nicméně jejich pokračování. Podle egyptských zdrojů má další kolo vyjednávání začít ve čtvrtek v Káhiře.

Hamás přišel s vlastním plánem příměří, které by trvalo ve třech fázích celkem čtyři a půl měsíce. Během nich by Hamás postupně propustil všechny zbývající rukojmí výměnou za palestinské vězně, izraelské síly by se stáhly z Pásma Gazy a byla by uzavřena dohoda o ukončení války.

Zástupce Hamásu Sami Abu Zuhri prohlásil, že Netanjahuova slova ukazují na jeho záměr usilovat o konflikt v regionu a jsou jen projevem „politického ukazování svalů“. Jeho hnutí je připraveno se vypořádat se všemi možnostmi, dodal Zuhri.

Izraelská armáda začne operovat v Rafahu

Izraelský premiér zdůraznil „bezprecendentní“ úspěchy izraelské vojenské kampaně proti palestinské teroristické skupině. Podle něj jí izraelské síly uštědřily velké škody.

Izraelská armáda je podle něj připravená operovat v Rafahu na jihu Gazy. Generální tajemník OSN António Guterres prohlásil, že taková akce jen přispěje k „humanitární noční můře“ v oblasti.

Předseda izraelské vlády se též domnívá, že po porážce palestinského hnutí se rozšíří „kruh míru“. Saúdská Arábie uvedla, že nepřistoupí k normalizaci vztahů s Izraelem, dokud bude pokračovat válka v Pásmu Gazy a pokud nedojde k ustanovení samostatného palestinského státu. Netanjahu se proti jeho zřízení vyjadřuje skepticky.

Abbás vyzval USA k uznání palestinského státu

Předseda palestinské samosprávy na okupovaném Západním břehu Jordánu Mahmúd Abbás v Ramalláhu vyzval amerického ministra zahraničí Antonyho Blinkena, aby Spojené státy uznaly palestinský stát, který by zahrnoval Západní břeh Jordánu, Pásmo Gazy a východní Jeruzalém. Míru a bezpečnosti podle něj totiž lze dosáhnout pouze skrze takzvané dvoustátní řešení, tedy právě vznikem palestinského státu po boku Izraele.

Spojené státy by podle Abbáse měly zintenzivnit snahy o zastavení „izraelské agrese“ a vysídlování Palestinců jak v Pásmu Gazy, tak na Západním břehu Jordánu. Zároveň Abbás hovořil o potřebě zastavit útoky izraelských osadníků na Západním břehu Jordánu proti Palestincům. Abbás také vyzval Blinkena, aby zvýšil tlak na Izrael, aby uvolnil finanční prostředky určené pro Ramalláh, které Izrael zadržuje s odůvodněním, že by mohly být převedeny Hamásu.

Palestinci chtějí mít stát na Západním břehu Jordánu, v Pásmu Gazy a ve východním Jeruzalémě, tedy na územích, kterých se Izrael zmocnil za války v roce 1967. Z Pásma Gazy se Izrael stáhl a od roku 2007 ho ovládá Hamás, pokládaný USA a EU za teroristickou organizaci, proti kterému nyní Izrael vede válku. Východní Jeruzalém Izrael anektoval a Západní břeh Jordánu, kde působí palestinská samospráva okupuje.

Blinken je nyní na páté návštěvě Blízkého východu od začátku války v Pásmu Gazy. Dříve šéf americké diplomacie jednal s Netanjahuem.