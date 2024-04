Migrační balíček: europoslanci budou hlasovat o jeho konečné podobně

Vyjednavači europarlamentu a členských zemí EU se na nových migračních a azylových pravidlech evropského bloku shodli loni v prosinci po mnoha letech neúspěšných snah o kompromis. Jednotlivé části balíčku jsou samostatnými právními předpisy, bude se o nich hlasovat zvlášť a je tedy možné, že by nemusely projít. Politicky by to ale podle informací ČTK zablokovalo celé domluvené řešení. I proto europoslanci, kteří jsou zpravodajové jednotlivých norem, na úterní tiskové konferenci vyzývali své kolegy, aby odložili výhrady k některým částem textu a hlasovali tak, aby vše prošlo.

„Nebudu otevírat šampaňské, ale je důležité, abychom tento balíček nenechali padnout,“ podotkla europoslankyně Sophie in’t Veldová z liberální frakce Renew. Je zpravodajkou ke směrnici o podmínkách přijímání žadatelů o azyl. Kritikům Sophie in’t Veldová vzkázala, že žádný jiný návrh v dohledné době nevznikne. Jde o kompromis, který se dával dohromady dlouhé roky a vyjednávání s členskými státy byla velmi obtížná, shodli se také ostatní europoslanci-zpravodajové zbývajících předpisů.

Migrační balíček tvoří například nařízení o screeningu, které zavádí podrobné předvstupní prověřování na vnějších hranicích unie, včetně identifikace, shromažďování biometrických údajů a zdravotní a bezpečnostní kontroly. Dále balíček obsahuje revizi přijímací směrnice, která reguluje podmínky přijímání žadatelů o azyl, či revizi kvalifikačního nařízení, které upravuje podmínky, jež musí osoba splňovat pro nárok na mezinárodní ochranu. Zpracování žádosti o azyl na hranicích EU bude v budoucnu muset být rychlejší a lhůty pro vyřízení neodůvodněných nebo nepřípustných žádostí budou kratší.

Hojně diskutovanou a klíčovou částí balíčku bylo nařízení o azylovém a migračním managementu (takzvané AMMR), které zavádí pravidla solidarity mezi členskými státy. Aby pomohly členských státům, které jsou vystaveny migračními tlaku, budou si moci ostatní členské země vybrat mezi přemístěním žadatelů o azyl na své území, poskytnutím finančních příspěvků nebo zajištěním operativní a technické podpory.

Plenární schůze Evropského parlamentu, která dnes začíná v Bruselu, je pouze dvoudenní a na její úvod vystoupí s projevem belgický král Philippe. Europoslanci budou kromě migračního balíčku hlasovat rovněž o takzvaném farmaceutickém balíčku a debatovat o stavu právního státu v Maďarsku.

Pět bodů paktu o migraci a azylu EU

Povinná solidarita

Nařízení o azylovém a migračním managementu (takzvané AMMR) zavádí pravidla solidarity mezi členskými státy. Státy si budou moci vybrat, zda přetíženým zemím pomohou převzetím části žadatelů o azyl, přispějí finančně nebo jim poskytnou materiální podporu. V otázce solidarity dosáhli ministři vnitra shodu loni již na svém červnovém jednání. Tehdy byla rovněž vyjednána výjimka z povinnosti finančně pomáhat přetíženým jihoevropským státům pro ty země, které jsou zásadním způsobem dotčeny jiným typem migrace. V případě České republiky jde o uprchlíky z Ukrajiny. Nové nařízení nahrazuje takzvaný dublinský pakt, podle něhož musely žádosti migrantů o azyl vyřizovat první země, do níž běženci vstoupili.

Společné azylové řízení

Nařízením o azylovém řízení se zavádí společné řízení, které musejí členské státy uplatňovat v případě žádostí o mezinárodní ochranu. Zefektivňuje procesní opatření a stanoví normy pro práva žadatelů o azyl. V tomto nařízení je zavedeno povinné řízení na hranicích, jehož účelem je na vnějších hranicích EU rychle posoudit, zda žádosti o azyl nejsou nedůvodné nebo nepřípustné. Úřady budou na tuto proceduru mít 12 týdnů. V případě zamítnutí žádosti má následovat řízení o navrácení, které by mělo trvat až 12 týdnů.

Nařízení o prověřování

Cílem nového nařízení o prověřování je zajistit rychlé určení správného postupu, který má být uplatněn na osobu přicházející do EU, která nesplňuje podmínky vstupu. Toto prověření se bude vztahovat také na osoby, které sice nesplňují podmínky pro vstup do EU, ale při kontrole na hraničním přechodu požádají o mezinárodní ochranu, byly dopraveny na pevninu při provádění pátracích a záchranných operací na moři nebo byly zadrženy na území členských států a je zřejmé, že obešly kontrolu na vnějších hranicích při vstupu. Prověřování bude zahrnovat určení totožnosti, zdravotní a bezpečnostní kontroly, sejmutí otisků prstů a registraci v databázi Eurodac.

Aktualizace databáze otisků prstů EU

Cílem reformy je posílit nařízení o databázi Eurodac, a tak zlepšit fungování unijní databáze otisků prstů všech nelegálních migrantů a žadatelů o azyl. Díky databázi bude možné ověřit, zda žadatel nebo osoba neoprávněně pobývající v některém členském státě již dříve nepožádali o azyl v jiném členském státě, zkontrolovat, zda nebyl určitý žadatel v minulosti zadržen při neoprávněném vstupu na území EU, stanovit, který členský stát je odpovědný za posouzení dané žádosti o azyl, nebo zjednodušit přístup pro donucovací orgány

Pravidla pro krizové situace

Nařízení o mimořádných situacích má předejít krizi, kterou EU zažívala v době migrační vlny v roce 2015. Nová pravidla v případě vyhlášení krizového stavu například umožní rychleji vyřizovat azylové žádosti či zadržovat migranty v detenčních centrech delší dobu. Za krizi může být považována také pandemie nebo hromadné využívání migrantů jako hybridní zbraně ze strany mimounijních zemí.