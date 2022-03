Sedmiletá holčička z kyjevského krytu zazpívala hymnu zaplněnému stadionu. Vyslala tím do světa jasný vzkaz

Doporučujeme

Sedmiletá dívenka Amelia Anisovychová z Ukrajiny svým zpěvem uhranula svět již z bunkru v Kyjevě. To, když se její nahrávka známé písničky Let It Go - v češtině též Najednou z animovaného filmu Ledové království, dostala na povrch a začala se šířit internetem. Po útěku do Polska ji mohla konečně zazpívat i lidem v bezpečí a nyní si dokonce zapěla ukrajinskou národní hymnu před mnohotisícovým kotlem na stadionu v Lodži