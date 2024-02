Boj s převaděči pokračuje. Rakousko prodlužuje kontroly na hranicích s Českem

Provoz na česko-rakouské hranici u Mikulova na Břeclavsku brzdí několikakilometrová pomalu jedoucí kolona. Vznikla poté, co Rakousko zavedlo kontroly na hranicích. (18.10.2023) foto: Václav Šálek, ČTK

Rakousko prodlužuje kontroly na hranicích s Českem nejméně do poloviny dubna, uvedlo ministerstvo vnitra ve Vídni. Je to podle něj nezbytné pro boj s převaděčskou mafií i s terorismem. Informovala o tom veřejnoprávní stanice ORF. Kvůli zvýšenému migračnímu tlaku zavedlo Rakousko na hranicích s Českem kontroly loni v říjnu a po několikerém prodloužení měly platit do 16. února.